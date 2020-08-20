Marmaris'te dernek lokali baskınında gizli odada kumar oynatıldığı tespit edildi
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Marmaris'te dernek lokali baskınında gizli odada kumar oynatıldığı tespit edildi

Marmaris'te dernek lokali baskınında gizli odada kumar oynatıldığı tespit edildiMUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, kumar oynatıldığı tespit edilen bir derneğin lokaline yapılan baskında kitaplığın bulunduğu dolabın arkasında gizli oda çıktı.

20.08.2020 16:46 | Son Güncelleme: 20.08.2020 16:53

Marmaris'te dernek lokali baskınında gizli odada kumar oynatıldığı tespit edildi

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, kumar oynatıldığı tespit edilen bir derneğin lokaline yapılan baskında kitaplığın bulunduğu dolabın arkasında gizli oda çıktı. Gizli odada kumar oynattığı tespit edilen lokalin 2 işletmecisine ve kumar oynayan15 kişiye toplam 100 bin lira para cezası kesildi.

Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri Yeni Yol Caddesi Sevgi Yolu'nda bir derneğin lokalinde kumar oynatıldığı ihbarı aldı. Üç gün süreyle dernek binası takibe alındıktan sonra Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan arama kararıyla gece baskın düzenlendi. Lokale giren polis içeride oturan sadece iki kişi olduğunu ve kumar faaliyetinin olmadığını fark etti. Şüphe üzerine lokal içinde yapılan incelemede kapı girişi kenarında bulunan kitaplık dikkati çekti. Kitaplıktaki boy aynası dikkatli incelendiğinde içeri giriş düzeneği bulunduğu belirlendi. Aynanın sol üst köşesinden bastırıldığında açıldığı belirlendi.

Gizli odaya giren polis, kumar oynayan 15 kişiyi yakaladı. Gizli odada yapılan aramalarda kumar oynamak için özel dizayn edilmiş poker masası, oyun pulları, 50 takım iskambil kağıdı, 7.65 mm çapında 13 mermi, kumar oynamayan gelen kişilerin dığı ve hesapları içeren ajanda ele geçirildi.

2 lokal işletmecisi ve 15 kişi İlçe Asayiş Büro Amirliği'ne götürülerek işlem başlatıldı. Lokalin işletmecisi 2 kişi hakkında kumar oynamak için yer temin etmek, sosyal mesafe kuralına uymamak, maske takmamak ve 6136 sayılı Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunu'na

muhalefetten ceza tutanağı tutuldu. Ayrıca kumar oynadıkları belirlenen 15 kişi hakkında da sosyal mesafe kuralı uymamak, maske takmamak suçlarından tutanak tutuldu. Yapılan işlemler sonunda 2 işletmeci ve 15 kişiye toplam 100 bin lira para cezası uygulanıp, serbest bırakıldı. Dernek lokalinde bulunan kumar aletlerine el konularak mühürlendi.

Marmaris'te dernek lokali baskınında gizli odada kumar oynatıldığı tespit edildi

Kaynak: DHA

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