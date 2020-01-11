Marmara Denizi'nde 9 saatte 35 deprem meydana geldi
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Marmara Denizi'nde 9 saatte 35 deprem meydana geldi

Marmara Denizi'nde 9 saatte büyüklükleri 1,1 ile 3 arasında değişen 35 deprem kaydedildi.

11.01.2020 16:32 | Son Güncelleme: 11.01.2020 16:32
Marmara Denizi'nde 9 saatte 35 deprem meydana geldi

'nde 9 saatte büyüklükleri 1,1 ile 3 arasında değişen 35 kaydedildi.

AA muhabirinin Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından (AFAD) yaptığı derlemeye göre, 'ın ilçesi açıklarında 1,6 büyüklüğündeki ilk deprem, saat 06.28'de meydana geldi.

Bu depremin ardından saat 15.26'ya kadar Şarköy ile Marmaraereğlisi ve Süleymanpaşa açıklarında, büyüklükleri 1,1 ile 3 arasında değişen 35 deprem daha kaydedildi.

Kaynak: AA
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