Mardin'den Kastamonu'na 17 Tır Yardım Gönderildi.

Mardin'den Kastamonu'na 17 Tır Yardım Gönderildi. Kastamonu'nda meydana gelen sel felaketinin ardından bölgedeki ihtiyaca yönelik un ve gıda dolu tırlar Mardin'den yola çıktı. Kastamonu'da meydana gelen sel felaketinin ardından bölgedeki ihtiyaca yönelik il genelinde yardım kampanyası başlatıldı. Kampanya kapsamında Valilik, Mardin Büyükşehir Belediyesi, İlçe Belediyeleri ile hayırsever iş insanlarının katkıları ile toplanan 17 tır olmak üzere 407 ton un ve gıda OSB'de düzenlenen törenle Kastamonu'ya uğurlandı. Törene Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, Genel Sekreter Murat Süzen, İlçe Belediye Başkanları, daire başkanları, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluş temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, törende yaptığı konuşmada, son zamanlarda ülkenin yangın ve sel felaketine maruz kaldığını belirtti. Bu felaketlerden vatandaşların hayatını kaybettiğini ifade eden Vali Demirtaş, "Geçmiş olsun. Ülkemizin ve milletimizin başı sağ olsun. Cenabı Allah, milletimizi ve ülkemizi bu tür acı felaketlerden korusun. Hayatını kaybedenlere Allah rahmet eylesin, mekanları cennet olsun. Mardinli vatandaşlar adına onlara selam ve sevgilerimi iletiyorum. " dedi. Mardinlilerin yardım kampanyasına ciddi anlamda destek verdiğini kaydeden Vali Demirtaş, şöyle devam etti: "Yardım kampanyasına Mardinli vatandaşlar çok ciddi anlamda ilgi gösterdiler. Özellikle iş adamlarımıza, OSB Yönetim Kurulu Başkan Vekiline, İlçe Belediye Başkanlarımıza un, makarna üretici firmalarımıza çok teşekkür ediyorum. İnşallah bu yardım tırlarını ülkemizin en güneyinden en kuzeyine bundan bin yıl önce kurmuş olduğumuz dost köprüleri üzerinden en yakın zamanda ulaştıracağız. 357 ton un, 25 ton makarna, 25 ton bulgur toplam 407 ton insani yardımı 17 tır ile uğurlayacağız. "Mardin İl Müftüsü Ali Hayri Çelik'in yaptığı duanın ardından 17 yardım tırı Kastamonu'na uğurlandı.

Kaynak: Habermetre