Mardin'de trafik kazası: 1 yaralı
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Mardin'de trafik kazası: 1 yaralı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Mardin'de trafik kazası: 1 yaralı
05.06.2020 10:37 | Son Güncelleme: 05.06.2020 10:37

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, sürücüsünün ismi öğrenilmeyen 33 EMU 80 plakalı tır, Kızıltepe Nusaybin kara yolunun 20'nci kilometresinde sürücünün ismi ve plakası öğrenilmeyen arpa yüklü tıra arkadan çarptı.

Kazada yaralanan bir sürücü, 112 Acil Servis ekiplerince Kızıltepe Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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