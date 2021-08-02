Mardin'de polisin ikna çalışması sonucu teslim olan 2 kadın terörist aileleriyle buluşturuldu (1)

Mardin'de Emniyet Müdürlüğünün ikna çalışması sonucu terör örgütü PKK'dan kaçarak, güvenlik güçlerine teslim olan 2 kadın terörist aileleriyle buluşturuldu.

Mardin'de Emniyet Müdürlüğünün ikna çalışması sonucu terör örgütü PKK'dan kaçarak, güvenlik güçlerine teslim olan 2 kadın terörist aileleriyle buluşturuldu.

Kentte terör örgütü PKK'ya yönelik başarılı operasyonlarla huzur ve güveni tesis eden güvenlik güçleri, çocukları terör örgütü tarafından dağa kaçırılan ailelerle de görüşerek evlatlarına kavuşmaları için yoğun çaba sarf ediyor.

Bu kapsamda, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat şubelerince yürütülen çalışmayla, terör örgütü PKK'ya bir yıl önce katılan D.A. ve 8 yıl önce katılan A.A'nın terör örgütünden kaçarak, Habur Kara Hudut Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim olması sağlandı.

"Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan kaydı bulunan 2 terörist işlemlerinin sürdüğü Mardin Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde aileleriyle buluşturuldu.

Buluşma sırasında duygulu anlar yaşandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Sincar