Mardin'de polisin ikna çalışması sonucu teslim olan 2 kadın terörist aileleriyle buluşturuldu (1)
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Mardin'de polisin ikna çalışması sonucu teslim olan 2 kadın terörist aileleriyle buluşturuldu (1)

Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Sincar - Haberler | Güncel

Mardin'de Emniyet Müdürlüğünün ikna çalışması sonucu terör örgütü PKK'dan kaçarak, güvenlik güçlerine teslim olan 2 kadın terörist aileleriyle buluşturuldu.

Mardin'de Emniyet Müdürlüğünün ikna çalışması sonucu terör örgütü PKK'dan kaçarak, güvenlik güçlerine teslim olan 2 kadın terörist aileleriyle buluşturuldu.

Kentte terör örgütü PKK'ya yönelik başarılı operasyonlarla huzur ve güveni tesis eden güvenlik güçleri, çocukları terör örgütü tarafından dağa kaçırılan ailelerle de görüşerek evlatlarına kavuşmaları için yoğun çaba sarf ediyor.

Bu kapsamda, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat şubelerince yürütülen çalışmayla, terör örgütü PKK'ya bir yıl önce katılan D.A. ve 8 yıl önce katılan A.A'nın terör örgütünden kaçarak, Habur Kara Hudut Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim olması sağlandı.

"Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan kaydı bulunan 2 terörist işlemlerinin sürdüğü Mardin Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde aileleriyle buluşturuldu.

Buluşma sırasında duygulu anlar yaşandı.

Mardin'de polisin ikna çalışması sonucu teslim olan 2 kadın terörist aileleriyle buluşturuldu (1)
Mardin'de polisin ikna çalışması sonucu teslim olan 2 kadın terörist aileleriyle buluşturuldu (1)
Mardin'de polisin ikna çalışması sonucu teslim olan 2 kadın terörist aileleriyle buluşturuldu (1)
Mardin'de polisin ikna çalışması sonucu teslim olan 2 kadın terörist aileleriyle buluşturuldu (1)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Sincar

Son dakika gündem: Pençe operasyonu bölgesinde 7 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Son dakika gündem: Pençe operasyonu bölgesinde 7 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
MSB: Irak'ın kuzeyindeki Pençe operasyonu bölgesinde tespit edilen 7 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
MSB: Irak'ın kuzeyindeki Pençe operasyonu bölgesinde tespit edilen 7 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
Erdoğan: '(Orman yangınlarında terör şüphesi) Böyle bir irtibat tespit edersek ki şimdiden bazı emarelere ulaşıldı, sonu nereye giderse gitsin takip...
Erdoğan: "(Orman yangınlarında terör şüphesi) Böyle bir irtibat tespit edersek ki şimdiden bazı emarelere ulaşıldı, sonu nereye giderse gitsin takip...
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Tanju Özcan Bülent Turan Devlet Bahçeli Bekir Pakdemirli
Magazin Gülşen Düm Tek Tek Şeyma Subaşı Oğulcan Engin
Spor Mete Gazoz Metin Oktay Abdullah Avcı Sergen Yalçın Busenaz Sürmeneli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Mardin'de polisin ikna çalışması sonucu teslim olan 2 kadın terörist aileleriyle buluşturuldu (1) - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.8.2021 14:47:45. #1.16#

title