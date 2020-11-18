Son dakika haberi | Metropolleri kana bulayacaklardı, bebek bezine sakladıkları bomba ile yakalandılar
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Son dakika haberi | Metropolleri kana bulayacaklardı, bebek bezine sakladıkları bomba ile yakalandılar

18.11.2020 08:47 | Son Güncelleme: 18.11.2020 09:21

Son dakika haberi: - Metropolleri kana bulayacaklardı, bebek bezine sakladıkları bomba ile yakalandılar Mardin'de, mülteci aileler arasına karışarak terör örgütü PKK adına metropollerde eylem yapacak olan 3 terörist gözaltına alındı Mardin'de düzenlenen operasyonda, Suriye uyruklu 3 PKK'lı terörist yakalandı.

- Metropolleri kana bulayacaklardı, bebek bezine sakladıkları bomba ile yakalandılar

Mardin'de, mülteci aileler arasına karışarak terör örgütü PKK adına metropollerde eylem yapacak olan 3 terörist gözaltına alındı

MARDİN - Mardin'de düzenlenen operasyonda, Suriye uyruklu 3 PKK'lı terörist yakalandı. Teröristlerin yakalandığı bölgede yapılan aramada bebek bezine saklanmış vaziyette boru tipi bomba ele geçirildi.

Mardin İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Suriye sınır hattından illegal yollar ile mülteci aileler içerisine karışarak terör örgütü adına metropol kentlerde sansasyonel nitelikte eylem yapacak olan 3 Suriye uyruklu terörist yakalanarak gözaltına alınmıştır. Şüpheli şahısların geçiş yaptıkları sınır bölgesinde gerçekleştirilen arama tarama faaliyetleri sonucunda poşet içerisinde bebek bezlerinin arasına saklanmış vaziyette boru tipi bomba ele geçirildi. 3 terörist, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Son dakika haberi | Metropolleri kana bulayacaklardı, bebek bezine sakladıkları bomba ile yakalandılar
Son dakika haberi | Metropolleri kana bulayacaklardı, bebek bezine sakladıkları bomba ile yakalandılar
Son dakika haberi | Metropolleri kana bulayacaklardı, bebek bezine sakladıkları bomba ile yakalandılar
Son dakika haberi | Metropolleri kana bulayacaklardı, bebek bezine sakladıkları bomba ile yakalandılar
Son dakika haberi | Metropolleri kana bulayacaklardı, bebek bezine sakladıkları bomba ile yakalandılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / KÜBRA NUR ATİK

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