Son dakika haberi | Metropolleri kana bulayacaklardı, bebek bezine sakladıkları bomba ile yakalandılar

Son dakika haberi: - Metropolleri kana bulayacaklardı, bebek bezine sakladıkları bomba ile yakalandılar Mardin'de, mülteci aileler arasına karışarak terör örgütü PKK adına metropollerde eylem yapacak olan 3 terörist gözaltına alındı Mardin'de düzenlenen operasyonda, Suriye uyruklu 3 PKK'lı terörist yakalandı.