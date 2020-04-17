Mardin'de KYK yurdunda karantinadaki vatandaşlara moral konseri
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Mardin, Irak, Güncel

Mardin'de KYK yurdunda karantinadaki vatandaşlara moral konseri

Irak'tan getirilerek yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında Mardin'deki Kredi Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı yurtta karantinaya alınan vatandaşlara moral vermek için üstü açık otobüsten konser verildi.

17.04.2020 21:40 | Son Güncelleme: 17.04.2020 21:56
Mardin'de KYK yurdunda karantinadaki vatandaşlara moral konseri

Irak'tan getirilerek yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında Mardin'deki Kredi Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı yurtta karantinaya alınan vatandaşlara moral vermek için üstü açık otobüsten konser verildi.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Sanat Akademisi Meridin Müzik Topluluğu ekibi, yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında evde kalanlar için üstü açık otobüs ile kent genelinde sokak sokak, mahalle mahalle dolaşarak, konser vermeyi sürdürüyor. Türkçe, Kürtçe, Arapça ve Süryanice şarkılar seslendirerek evde kalan vatandaşlara moral veren ekibin bugünkü durağı ise 11 Nisan'da Irak'tan otobüslerle Mardin'e getirilen 200 vatandaşın karantinaya alındığı Kredi Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı Kasımiye Erkek Yurdu oldu. Yurt bahçesinde üstü açık otobüsten türkü ve şarkıların seslendirildiği moral konserinde karantinadaki vatandaşlar, seslendirilen türkü ve şarkılara odaların balkon ve pencerelerinden eşlik edip, alkış tuttu.

(İHA)

Mardin'de KYK yurdunda karantinadaki vatandaşlara moral konseri

Kaynak: İHA

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