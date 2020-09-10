Mardin'de koronavirüs yasağı geldi mi? Mardin'de sokağa çıkma yasağı geldi mi? Mardin'de koronavirüs kısıtlamaları neler? Virüslerin artması sebebiyle Türkiye'de bazı illere kısıtlamalar geldi. Mardin'de sokağa çıkma yasağı olacak mı? Mardin'de koronavirüs kısıtlamaları neler?

Koronavirüs sebebi ile Türkiye'nin bazı illerine kısıtlamalar geldi. Bu illerin arasında büyükşehir olması sebebiyle Mardin yer aldı. Mardin'de sokağa çıkma yasağı olacak mı? Mardin'de koronavirüs kısıtlamaları neler?

MARDİN'DE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Koronavirüs kapsamında artan vaka sayıları sebebiyle kısıtlamalar gelmeye başladı. Mardin ilinde artan vakalar nedeniyle kısıtlamalar geldi. Sokağa çıkma yasağı getirilmedi. Fakat,Mardin ilimizde büyükşehir olduğu için Mardin'de yaşayan 20 yaş ve altı ile 65 yaş ve üstü vatandaşların sokağa çıkması yasaklandı. 65 yaş üstü kişilerin saat 10.00- 20.00 haricinde sokağa çıkmaları yasaklandı.

09.09.2020 İl Umumi Hıfzıssıhha Meclis Kurulu Kararı( 65 Yaş ve Üzeri Vatandaşlarımızın Sokağa Çıkma Kısıtlamaları Hk)

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, "65 Yaş ve Üzeri Vatandaşlarımızın Sokağa Çıkma Kısıtlamaları Hk.", gerekli tedbirleri kararlaştırmak için, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 26. maddesine istinaden 09.09.2020 tarihinde saat 8.00'de Sayın Vali Mahmut DEMİRTAŞ başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda aşağıdaki kararlar alınmıştır.

GÜNDEM:

COVID-19 Hastalığı 79 Nolu İl Umumi Hıfzıssıhha Kararları;

Çin Halk Cumhuriyeti'nin Wuhan Kentinde başlayarak tüm dünyayı tehdit etmeye devam eden ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından PANDEMİ olarak nitelendirilen Koronavirüs (Covid-19) salgınından ülkemizi ve vatandaşlarımızı korumak ve salgının yayılmasını engellemek için gereken ek tedbirlerin kararlaştırılması.

KARAR:

Koranavirüs salgını ile mücadele kapsamında? 22.03.2020 tarihli ve 5762 sayılı (a) Genelgesi ile risk grubunda yer alan 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlarımızın sağlığını korumak amacıyla sokağa çıkma ve ikametten ayrılma kısıtlaması geirilmiş, 10.06.2020 tarihli ve 9138 sayılı (b) Genelgesi ile söz konusu kısıtlama esnetilerek her gün 10.00 ile 20.00 arasında sokağa çıkabilmelerine karar verilmiştir.

İçerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminde, salgınla mücadelenin genel prensipleri olan temizlik, maske ve fiziki mesafe kurallarının yanı sıra her bir faaliyet alanı/iş kolu için alınması gereken önlemler ayrı ayrı belirlenerek bu kural ve tedbirler çerçevesinde yaşamsal faaliyetlerin sürdürülmesi sağlanmaktadır.

Gelinen aşamada;

• İlimizde hasta ve temaslı kişi sayısı, ağır hasta, yatan hasta sayıları ve 65 yaş ve üzeri hastaların bu kategorideki oranının düzenli olarak takip edilmesine,

• 65 yaş ve üstü vatandaşlarımızın her gün 10:00-20:00 saatleri arasında sokağa çıkabilmelerine,

• 65 yaş ve üzeri vatandaşlar, toplu taşıma araçlarını her gün sadece 10.00-17.00 saatlerinde kullanabilmesine,

• 65 yaş ve üzeri vatandaşların, ilimizde kurulan semt/ilçe pazarlarına saat 17.00' den sonra girmelerinin yasaklanmasına,

• Uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyetlere neden olunmamasına,

Yukarıda belirtilen tedbirlere ilişkin olarak alınacak kararların Valilik ile koordineli olarak Kaymakamlarımız tarafından Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27' nci ve 72' inci maddeleri gereğince gerekli kararların alınması, Büyükşehir ve ilçe belediyeleri ile Sivil Toplum Kuruluşları işbirliği içinde gerekli çalışmaların/tedbirlerin ivedilikle planlanarak uygulanması, alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 inci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına,

Oy Birliği/Çokluğu ile karar verilmiştir.