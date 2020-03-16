Mardin'de kaza yapan araçta sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri çıkardı
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde tıra çarpan minibüste sıkışan sürücüyü itfaiyenin çalışması sonucu çıkarıldı.
16.03.2020 12:42 | Son Güncelleme: 16.03.2020 12:42
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde tıra çarpan minibüste sıkışan sürücüyü itfaiyenin çalışması sonucu çıkarıldı.
Alınan bilgilere göre, sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 47 PE 266 plakalı minibüs, Kızıltepe-Viranşehir kara yolunun Hayvan Pazarı Kavşağı mevkisinde önündeki tıra arkadan çarptı.
Araçta sıkışan sürücü olay yerine gelen Mardin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu çıkarıldı.
112 Acil Servis ekiplerince Mardin Devlet Hastanesi'ne kaldırılan sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaynak: AA