Mardin'de devrilen tırda sıkışan sürücü kurtarıldı

MARDİN (AA) - Mardin'in Derik ilçesinde devrilen tırda sıkışan sürücü ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Derik Viranşehir karayolunda plaka ve sürücüsü henüz öğrenilemeyen tır, devrildi.

Çevredeki diğer sürücülerin haber vermesiyle olay yerine jandarma, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edilen sürücü, hastaneye sevk edildi.