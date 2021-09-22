Mardin'de devrilen tırda sıkışan sürücü kurtarıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Mardin'de devrilen tırda sıkışan sürücü kurtarıldı

AA / Halil İbrahim Sincar - Haberler | Güncel
Mardin'de devrilen tırda sıkışan sürücü kurtarıldı

Mardin'in Derik ilçesinde devrilen tırda sıkışan sürücü ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı.

MARDİN (AA) - Mardin'in Derik ilçesinde devrilen tırda sıkışan sürücü ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Derik Viranşehir karayolunda plaka ve sürücüsü henüz öğrenilemeyen tır, devrildi.

Çevredeki diğer sürücülerin haber vermesiyle olay yerine jandarma, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edilen sürücü, hastaneye sevk edildi.

AA / Halil İbrahim Sincar - Son Dakika Haberleri
Şile'de fabrika yangını

Şile'de fabrika yangını
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Meral Akşener Mustafa Destici Adil Karaismailoğlu Muhammed Ali Fatih Erbakan
Magazin Müge Anlı Amelia Hamlin Burak Yamantürk Özge Özpirinçci
Spor Mesut Özil Arda Turan Muslera Lionel Messi Mario Balotelli
Tüm Haberler Hava Durumu Gazeteler Şans Oyunları Rüya Tabirleri Murat Kurum Sergen Yalçın Ekrem İmamoğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Mardin'de devrilen tırda sıkışan sürücü kurtarıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.09.2021 18:07:40. #1.11#