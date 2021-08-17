Marcao kimdir? Marcao kaç yaşında, mevkiisi ne?

Süper Lig'in ilk haftasında oynanan Giresunspor-Galatasaray maçında takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na saldıran Marcao, vatandaşlar tarafından araştırma konusu oldu. Peki, Marcao kimdir? Marcao kaç yaşında, mevkiisi ne?

Marcao ile Kerem Aktürkoğlu arasında kavga çıktı. Giresunspor ile Galatasaray arasında oynanan mücadelede, futbol sahalarında ender görülecek bir olay yaşandı. Galatasaray'da Marcao ile Kerem Aktürkoğlu sert bir tartışma yaşarken, Brezilyalı oyuncu takım arkadaşına önce kafa sonra da yumruk attı. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin. Peki, Marcao kaç yaşında, mevkiisi ne? Marcao kimdir?

MARCAO KİMDİR?

Doğum tarihi: 5 Haziran 1996 (25 yıl yaşında), Londrina, Paraná, Brezilya

Boy: 1,85 m

Kilo: 80 kg

İlk profesyonel sözleşmesini 12 Nisan 2014 tarihinde Brezilya Seri B ekiplerinden Avaí FC'yle yaptı. Resmi olarak ilk lig maçına 17 yaşında Chapecoense karşısında 1-4 kaybettikleri maçta çıktı. 5 Şubat 2015 tarihinde Seri A takımlarından Atlético Paranaense'ye transfer oldu. Bu kulüpte kaldığı süre boyunca sırasıyla, 2015 yılında Seri D takımlarından Guaratinguetá'ya, 2016 yılında ise Ferroviária'ya kiralık olarak gönderildi. 2017'nin Ocak ayında Atlético Goianiense'ye giden Marcao, aynı sezonun sonunda ise Portekiz ekibi Rio Ave'ye kiralandı ve kariyerinde ilk kez yurt dışında bir kulüpte forma giydi. 2017-18 sezonunu Rio Ave'de geçiren Marcao, 20 lig, 3 Portekiz Kupası maçına çıktı ve sezonu 23 maçla tamamladı. Aynı sezon Rio Ave, ligi 5. sırada tamamlamayı başardı.[1] 2018 yazında Atlético Paranaense'den ayrılan Marcao, bir kez daha Portekiz'in yolunu tuttu ve Primeira Liga takımlarından Chaves'e transfer oldu.

Galatasaray

2018-19 ara transfer döneminde Süper Lig takımlarından Galatasaray'la sözleşme imzaladı.[2] Galatasaray'la ilk resmi maçına, 2018-19 sezonunun 18. haftasında Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan ve Galatasaray'ın 6-0 kazandığı Ankaragücü maçında çıktı. Maça ilk 11'de başlayan Marcao 90 dakika sahada kaldı. Takıma dahil olduktan sonra çıkılan 10 lig maçının tamamında 90 dakika forma giydi. Ligin 28. hafta mücadelesinde Fenerbahçe derbisinde kart cezası nedeniyle forma giyemedi. 14 Şubat 2019'da oynadığı Benfica maçıyla kariyerinin ilk UEFA Avrupa Ligi maçına çıkmış oldu. 15'i Süper Lig olmak üzere yılı 21 maç ile tamamladı. Sezon sonunda Galatasaray ile ilk Süper Lig ve Türkiye Kupası şampiyonluğunu yaşadı.

2019-20 sezonuna ilk haftadaki Denizlispor maçı ile başladı. Maçın 34. ve 43. dakikalarında art arda sarı kart görerek oyundan atıldı. İkinci hafta mücadelesinde cezası nedeniyle forma şansı bulamadı. Daha sonraki 7 maçta 90 dakika forma giyerken 10. haftadaki Çaykur Rizespor maçını yine cezası nedeniyle kaçırdı. 18 Eylül 2019 tarihinde Club Brugge maçıyla ilk defa UEFA Şampiyonlar Ligi'nde forma giydi. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 6 maçın tamamında 90 dakika sahada kaldı. 28'i lig olmak üzere toplam 39 maçla sezonu tamamladı. Ayrıca 7 Ağustos 2019'da oynanan ve Galatasaray'ın 3-1 kazandığı Akhisar Belediyespor maçıyla kariyerinde ilk defa TFF Süper Kupa'yı kazandı.

16 Ağustos 2021 tarihinde Galatasaray, ligin ilk haftasında Giresunspor ile karşılaştı. Maçın 62. dakikasında Marcao rakip yarı sahasından, Galatasaray yarı sahasına koştu ve takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na önce kafa daha sonra da iki kez yumruk attı. Kavgayı Galatasaraylı futbolcular ayırdı. Maçın hakemi Erkan Özdamar, VAR'dan gelen uyarıdan sonra pozisyonu izledi ve Marcao'ya kırmızı kart gösterdi. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.