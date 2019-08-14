Manisa'da yolcu minibüsüyle otomobil çarpıştı: 6 yaralı
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde yolcu minibüsüyle otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde yolcu minibüsüyle otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.
Alaşehir yönünden Kiraz ilçesine giden Mustafa Oral yönetimindeki 45 ZB 219 plakalı yolcu minibüsü, karşı yönden gelen İsmail Yılmazer'in kullandığı 35 DOU 17 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada araçlardaki 6 kişi yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Alaşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.