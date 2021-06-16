Manisa'da babası Suriye'de görevde olan asker çocuğuna doğum günü sürprizi

Manisa'da jandarma ekipleri, babası Suriye'de görevli asker çocuğunu doğum gününü kutladı.

Manisa'da jandarma ekipleri, babası Suriye'de görevli asker çocuğunu doğum gününü kutladı.

112 Acil Çağrı Merkezini arayan Aysel H, damadının Suriye'de Bahar Kalkanı Bölgesi'nde görevli asker olduğunu, Turgutlu ilçesinde yaşayan torunu Mustafa Ege'nin doğum günü olduğunu, babası yanında olamadığı için üzüldüğünü anlatarak, yardım istedi.

Bunun üzerine pasta ve hediyelerini hazırlayan jandarma ekipleri, belirtilen adrese giderek Mustafa Ege'nin doğum günü kutladı.

Anneanne Aysel H. jandarma ekiplerine teşekkür ederek, silah arkadaşlarının, torununa babasının yokluğunu hissettirmediğini ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Bayram