Manisa Azerbaycan Derneği'nden Başkan Ergün'e ve meclise teşekkür
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Manisa Azerbaycan Derneği'nden Başkan Ergün'e ve meclise teşekkür

26.11.2020 15:17 | Son Güncelleme: 26.11.2020 15:20
Manisa Azerbaycan Derneği'nden Başkan Ergün'e ve meclise teşekkür

Manisa Azerbaycan Kültür ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın Taşdemir, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün başta olmak üzere meclis üyelerine Azerbaycan'ın Şirvan kentiyle kardeş şehir olunmasından dolayı teşekkür etti.

Manisa Azerbaycan Kültür ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın Taşdemir, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün başta olmak üzere meclis üyelerine Azerbaycan'ın Şirvan kentiyle kardeş şehir olunmasından dolayı teşekkür etti.

Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi Kasım ayı Olağan Toplantısı 2. oturumunda, Manisa ile Azerbaycan'ın Şirvan şehrinin kardeş şehir olması teklifi, oybirliğiyle kabul edilmişti. Azerbaycan'ın Karabağ zaferini kutlayan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, "30 yıldır işgal altında olan topraklar, çok şükür Türk toprağı olarak yeniden Azerbaycan'da." dedi.

Manisa Azerbaycan Kültür ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın Taşdemir ise yaptığı açıklamada, "Manisa Büyükşehir Belediye Meclis Toplantısında can Azerbaycan'a kardeşlik damgası vurdu. Manisa Azerbaycan Kültür ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu adına, Manisa Kent Konseyi Başkanı ve yönetimi adına Manisa ile Azerbaycan'ın Şirvan şehrinin kardeş şehir olma teklifini kabul eden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ve emeği geçen, destek veren tüm meclise, herkese çok teşekkür ederiz. İki devlet tek millet olduğumuzu bir kez daha gösterdiler." dedi. - MANİSA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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