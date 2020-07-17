Mamak Belediyesinin online yaz konserleri devam ediyor Mamak Belediyesinin korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle online olarak düzenlediği ve ilki geçtiğimiz hafta Musiki Muallim Mektebi'nde gerçekleşen yaz konserleri dolu dizgin devam ediyor.

Mamak Belediyesinin korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle online olarak düzenlediği ve ilki geçtiğimiz hafta Musiki Muallim Mektebi'nde gerçekleşen yaz konserleri dolu dizgin devam ediyor. Konserin bu kez adresi Üreğil Millet Bahçesi oldu.

Mamak Belediyesi Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği Korosu, Üreğil Millet Bahçesi'nde konser verdi. Konser, Mamak Belediyesinin sosyal medya hesaplarından da izlendi. Salgın tehdidi tamamen ortadan kalkana kadar vatandaşların hayatını kolaylaştıracak ve eğlenceli hale getirecek adımlar atmaya devam edeceklerini belirten Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, bu zorlu süreçte ilçenin her yerinde toplumun ihtiyaçlarına yönelik projeler ürettiklerini, sanattan sağlığa, eğitimden kültüre kadar her alanda sosyal hayatı canlı ve diri tuttuklarını söyledi. Köse, korona virüs sebebiyle insanların evde geçireceği vakti daha kaliteli hale getirmek için de adımlar attıklarını kaydetti. - ANKARA

Kaynak: İHA