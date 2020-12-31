Mamak Belediye Başkanı Köse, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
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Mamak Belediye Başkanı Köse, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

31.12.2020 13:19 | Son Güncelleme: 31.12.2020 13:36
Mamak Belediye Başkanı Köse, AA'nın

Mamak Belediye Başkanı ve Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkan Vekili Murat Köse, AA'nın Yılın Fotoğrafları Oylaması'na katıldı.

Mamak Belediye Başkanı ve Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkan Vekili Murat Köse, AA'nın Yılın Fotoğrafları Oylaması'na katıldı.

Başkan Murat Köse, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Haber kategorisinde Muhammed Enes Yıldırım'ın "Ayasofya'da 86 Yıl Sonra İbadet" fotoğrafını tercih eden Köse, yaşam kategorisinde Mesut Varol'un "Hakkari Zirvelerindeki Tilki" başlıklı fotoğrafı, spor kategorisinde ise Fecri Barlık'ın "Lastiklerden Voleybol Sahası" başlıklı fotoğrafı için oy kullandı.

AA muhabirlerinin, çalışmalarıyla Türkiye ve dünya gündemindeki gelişmeleri kadrajına sığdırdığını belirten Köse, fotoğraflarda emeği geçen muhabir ve foto muhabirlerine teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Olcay

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