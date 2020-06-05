MALTEPE'DE PLATONİK AŞIK DEHŞET SAÇTI; 1 ÖLÜ, 3 YARALI
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MALTEPE'DE PLATONİK AŞIK DEHŞET SAÇTI; 1 ÖLÜ, 3 YARALI

MALTEPE'DE PLATONİK AŞIK DEHŞET SAÇTI; 1 ÖLÜ, 3 YARALI"Mahalleden taşınmayı düşünüyordu"-Katilin sosyal medya hesabındaki yazısı dikkat çektiCengiz ÇOBAN - Ramazan EĞRİ - İsa ALMAÇAYIR - Çağrı ÇALIŞKAN- Kubilay ÖZEV - İstanbul DHA - MALTEPE'de 22 yaşındaki bir kişi, hastanede çalışan...

05.06.2020 19:12 | Son Güncelleme: 05.06.2020 19:16

MALTEPE'DE PLATONİK AŞIK DEHŞET SAÇTI; 1 ÖLÜ, 3 YARALI

"Mahalleden taşınmayı düşünüyordu"

-Katilin sosyal medya hesabındaki yazısı dikkat çekti

Cengiz ÇOBAN - Ramazan EĞRİ - İsa ALMAÇAYIR - Çağrı ÇALIŞKAN- Kubilay ÖZEV - İstanbul DHA - MALTEPE'de 22 yaşındaki bir kişi, hastanede çalışan kadını bıçaklayarak öldürdü.

Olay sabah 08.00 sıralarında Başıbüyük Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre 22 yaşındaki Muharrem E. devlet hastanesinde idari bölümde çalışan komşusu Ayşegül Aktürk'e (36) karşı ilgi duyuyordu. Ancak Aktürk'ün karşılık vermediği öğrenilen Muharrem E. dehşet saçtı. Eşinden boşanan ve 2 çocuk annesi kadın sabah işe gitmek için evden çıktığı sırada Muharrem E. tarafından yolu kesildi

Çıkan tartışma sırasında Muharrem E. bıçakla Aktürk'e saldırmaya başladı. 2 çocuk annesi kadın aldığı bıçak darbeleriyle kanlar içinde yere yığıldı. Sesi duyan saldırganın kardeşleri Meryem ve Murat araya girmeye çalıştığı sırada ellerinden yaralandı. Saldırgan daha sonra aynı bıçakla kendini ağır şekilde yaraladı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan ve çok kan kaybeden sağlık çalışanı Ayşegül Aktürk'ü ambulansla Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Aktürk burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatın kaybetti. Kendini yaralayan zanlı Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak ameliyata alındı. Ellerinden yaralanan 2 kardeşin hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi. Polis ekipleri olay yerinde geniş çaplı inceleme yaptı. Ekipler olayda kullanılan bıçağı delil torbasına koydu. Polis ve olay yeri inceleme ekipleri çalışmanın ardından olay yerinde ayrıldı.

"MELEK GİBİ BİR KADINDI"

Olayı gören komşusu Hülya Kalaycı, "Koronavirüs nedeniyle sürekli haberleşirdik, kadın sağlık çalışanı. Mükemmel bir kadın, melek gibi. 'Gel aşağıya oturalım' diyordum, 'hastanede çalışıyorum gelemem' diyordu. O kadar namuslu ve ahlaklı bir kadındı. Diğeri de benim komşum. Ayşegül hanıma karşı platonik bir sevdaya tutulmuş. O da karşılık vermeyince bu olay olmuş. Önce kadını bıçaklıyor sonra kendini ve araya girmeye çalışan kardeşlerini bıçaklıyor. Hatta kadın iş arkadaşlarına da söylemiş burada bir genç var, ben bundan kurtulamıyorum. Burada gideceğim diye söylemiş" diye konuştu. İş arkadaşı Mustafa Akkaya, "Şeker gibi bir kadındı 2 çocuğu vardı. Hastanede çalışıyordu evden çıkarken bıçaklamış" diye konuştu.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

SOSYAL MEDYA MESAJI DİKKAT ÇEKTİ

Bu arada katilin sosyal medya hesabındaki yazısı dikkat çekti. Saldırganın," Bir şeyi ne kadar çok istersen bu senin imtihanındır.Bu aşk bana ölüm getirdi"

MALTEPE'DE PLATONİK AŞIK DEHŞET SAÇTI; 1 ÖLÜ, 3 YARALI

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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