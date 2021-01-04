Malezya'da toprak kayması: 40 kişi tahliye edildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Malezya'da toprak kayması: 40 kişi tahliye edildi

04.01.2021 17:50 | Son Güncelleme: 04.01.2021 17:54
Malezya'da toprak kayması: 40 kişi tahliye edildi

Malezya'da sağanak yağışlar sonucu meydana gelen toprak kaymasında, 40 kişinin tahliye edildiği, 13 aracın ise hasar gördüğü belirtildi.

Malezya'da sağanak yağışlar sonucu meydana gelen toprak kaymasında, 40 kişinin tahliye edildiği, 13 aracın ise hasar gördüğü belirtildi.

Malezya'nın Pahang kentindeki Raub Bölgesi'ndeki Fraser Tepesi'nde, sağanak yağışlar sonucu toprak kayması meydana geldi. Yerel medya, toprak kaymasının meydana geldiği bölgede bulunan 8'i çocuk, 40 kişinin tahliye edildiğini, 13 aracın ise hasar gördüğünü duyurdu. Arama kurtarma ekiplerinin toprak kaymasının meydana geldiği bölgede çalışmalarını sürdürdüğü ifade edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Fikri Sağlar Fahrettin Koca Süreyya Sadi Bilgiç Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ezgi Mola Cem Yılmaz Çağla Şıkel Eser Yenenler
Spor Güven Yalçın Abdullah Avcı Arda Kardeşler Hamza Hamzaoğlu Sofiane Feghouli
Tüm Haberler Ocak Beşiktaş Otomobil Kayserispor
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Malezya'da toprak kayması: 40 kişi tahliye edildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.1.2021 17:58:51. #1.15#
title