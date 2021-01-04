Malezya'da toprak kayması: 40 kişi tahliye edildi
04.01.2021 17:50 | Son Güncelleme: 04.01.2021 17:54
Malezya'da sağanak yağışlar sonucu meydana gelen toprak kaymasında, 40 kişinin tahliye edildiği, 13 aracın ise hasar gördüğü belirtildi.
Malezya'da sağanak yağışlar sonucu meydana gelen toprak kaymasında, 40 kişinin tahliye edildiği, 13 aracın ise hasar gördüğü belirtildi.
Malezya'nın Pahang kentindeki Raub Bölgesi'ndeki Fraser Tepesi'nde, sağanak yağışlar sonucu toprak kayması meydana geldi. Yerel medya, toprak kaymasının meydana geldiği bölgede bulunan 8'i çocuk, 40 kişinin tahliye edildiğini, 13 aracın ise hasar gördüğünü duyurdu. Arama kurtarma ekiplerinin toprak kaymasının meydana geldiği bölgede çalışmalarını sürdürdüğü ifade edildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı