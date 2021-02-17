Son dakika! Malazgirt'te Kovid-19 denetimi yapıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika! Malazgirt'te Kovid-19 denetimi yapıldı

17.02.2021 12:07 | Son Güncelleme: 17.02.2021 12:55

Son dakika gelişmesine göre Muş'un Malazgirt ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) denetimi yapıldı.

Muş'un Malazgirt ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) denetimi yapıldı.

Denetime katılan Kaymakam Yiğit Yaşar Demirer, ilçede kurallara uyulup uyulmadığını kontrol etti, vatandaşları uyardı.

İş yerlerinde denetim yapan ekipler de kurallara uyulması konusunda esnafı bilgilendirdi.

Demirer, yaptığı açıklamada, Kovid-19'a karşı tedbirleri sıkılaştırdıklarını söyledi.

Özellikle maske, mesafe ve hijyen konusuna dikkat edilmesi gerektiğini belirten Demirer, kurallara riayet eden vatandaşlara teşekkür etti.

Son dakika! Malazgirt'te Kovid-19 denetimi yapıldı
Son dakika! Malazgirt'te Kovid-19 denetimi yapıldı
Son dakika! Malazgirt'te Kovid-19 denetimi yapıldı
Son dakika! Malazgirt'te Kovid-19 denetimi yapıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Veysel Eşin

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Osman Kavala Muharrem İnce Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Oğuzhan Koç Prens Harry Acun Ilıcalı İbrahim Tatlıses
Spor Necip Uysal Nihat Özdemir Abdullah Avcı Sergen Yalçın Dorukhan Toköz
Tüm Haberler Kar Tbmm Beşiktaş Türk Lirası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika! Malazgirt'te Kovid-19 denetimi yapıldı - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.2.2021 12:55:23. #1.14#
title