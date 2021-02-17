Son dakika! Malazgirt'te Kovid-19 denetimi yapıldı
17.02.2021 12:07 | Son Güncelleme: 17.02.2021 12:55
Son dakika gelişmesine göre Muş'un Malazgirt ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) denetimi yapıldı.
Muş'un Malazgirt ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) denetimi yapıldı.
Denetime katılan Kaymakam Yiğit Yaşar Demirer, ilçede kurallara uyulup uyulmadığını kontrol etti, vatandaşları uyardı.
İş yerlerinde denetim yapan ekipler de kurallara uyulması konusunda esnafı bilgilendirdi.
Demirer, yaptığı açıklamada, Kovid-19'a karşı tedbirleri sıkılaştırdıklarını söyledi.
Özellikle maske, mesafe ve hijyen konusuna dikkat edilmesi gerektiğini belirten Demirer, kurallara riayet eden vatandaşlara teşekkür etti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Veysel Eşin