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Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsasında 4 nolu organik kuru kayısının kilogramı 24,33 liradan satıldı.

21.02.2020 17:08 | Son Güncelleme: 21.02.2020 17:08
Malatya Ticaret Borsası

Ticaret Borsasında 4 nolu organik kuru kayısının kilogramı 24,33 liradan satıldı.


Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
4 nolu organik kuru kayısı Kg 24,33 24,33

Kuru kayısı Kg6,43

23,47

Jumbo kayısı Kg22,04

22,04

Endüstriyel kuru kayısı Kg5,16

8,12

Kaynak: AA
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