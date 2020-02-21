Malatya Ticaret Borsası
Malatya Ticaret Borsasında 4 nolu organik kuru kayısının kilogramı 24,33 liradan satıldı.
21.02.2020 17:08 | Son Güncelleme: 21.02.2020 17:08
Malatya Ticaret Borsasında 4 nolu organik kuru kayısının kilogramı 24,33 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|4 nolu organik kuru kayısı
|Kg
|24,33
|24,33
|Kuru kayısı
|Kg
|6,43
|23,47
|Jumbo kayısı
|Kg
|22,04
|22,04
|Endüstriyel kuru kayısı
|Kg
|5,16
|8,12
Kaynak: AA