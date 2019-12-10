Malatya Ticaret Borsası
Malatya Ticaret Borsasında gün kurusu kayısının kilogramı 16 liradan satıldı.
10.12.2019 16:48 | Son Güncelleme: 10.12.2019 16:48
Malatya Ticaret Borsasında gün kurusu kayısının kilogramı 16 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Gün kurusu
|Kg
|16.00
|16.00
|Kuru kayısı
|Kg
|12,18
|21,46
|Naturel gün kurusu kayısı
|Kg
|13,50
|25,00
|Endüstriyel kuru kayısı
|Kg
|5,22
|8,02
|Kayısı çekirdeği iç tatlı
|Kg
|14,75
|14,75
Kaynak: AA