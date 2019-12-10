Malatya Ticaret Borsası

10.12.2019 16:48 | Son Güncelleme: 10.12.2019 16:48

Malatya Ticaret Borsasında gün kurusu kayısının kilogramı 16 liradan satıldı.



Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Gün kurusu Kg 16.00 16.00 Kuru kayısı Kg 12,18 21,46 Naturel gün kurusu kayısı Kg 13,50 25,00 Endüstriyel kuru kayısı Kg 5,22 8,02 Kayısı çekirdeği iç tatlı Kg 14,75 14,75

Kaynak: AA