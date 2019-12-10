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Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsasında gün kurusu kayısının kilogramı 16 liradan satıldı.

10.12.2019 16:48 | Son Güncelleme: 10.12.2019 16:48
Malatya Ticaret Borsası

Ticaret Borsasında gün kurusu kayısının kilogramı 16 liradan satıldı.


Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Gün kurusu Kg16.0016.00
Kuru kayısı Kg12,18

21,46

Naturel gün kurusu kayısı Kg13,50

25,00

Endüstriyel kuru kayısı

 Kg5,22

8,02

Kayısı çekirdeği iç tatlı Kg14,75

14,75

Kaynak: AA
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