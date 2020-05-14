Malatya elektrik alan değil satan konuma gelecek
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Malatya elektrik alan değil satan konuma gelecek

Malatya Büyükşehir Belediyesi, yapımı devam eden ve önümüzdeki süreçte yapılması planlanan Güneş Enerji Santralı (GES) ve Hidro Elektrik Santralı (HES) projeleri ile elektrik alan değil elektrik satan yerler arasında yer alacak.

Malatya elektrik alan değil satan konuma gelecek
14.05.2020 15:29 | Son Güncelleme: 14.05.2020 15:29

Malatya Büyükşehir Belediyesi, yapımı devam eden ve önümüzdeki süreçte yapılması planlanan Güneş Enerji Santralı (GES) ve Hidro Elektrik Santralı (HES) projeleri ile elektrik alan değil elektrik satan yerler arasında yer alacak.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, beraberinde MASKİ Genel Müdürü Yaşar Karataş ile birlikte inşaatı bitme aşamasına gelen Atıksu Arıtma Tesisi 1 megavatlık GES alanında incelemelerde bulundu. Malatya Su Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürü Yaşar Karataş, Güneş Enerji Santralı (GES) inşaatıyla ilgili verdiği bilgide, "Arıtma çalışmaları nedeniyle yıllık ortalama 8 milyon kilovattan fazla elektrik tüketiyoruz. Bu giderlerimizi asgariye indirmek adına aldığımız bir hibe kapsamında 1 megavat gücündeki elektrik santrali için geçtiğimiz yılsonu itibariyle çalışmalara başlanmıştı ve şu anda bitirme aşamasına getirdik" dedi.

"Atıksu Arıtma Tesisi Malatya için önemli bir tesistir"

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan da yaptığı konuşmada, geçtiğimiz yıl Kasım ayı içinde başladıkları çalışmalarda sona geldiklerini belirterek, "GES projesini kısa süre içerisinde bitme aşamasına getiren arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Arıtma Tesisleri bir toplum için, bir şehir için çok önemlidir. Malatya Atıksu arıtma Tesisi de Malatya için hakikaten önemli bir tesistir. Tabi bu tür yatırımların işletme maliyeti de belediyelere çok büyük bir yük getirmektedir. Bu anlamda bizler bu yükü belediyenin sırtından azaltılması; Arıtma Tesisinin elektrik ihtiyacını kendi gayretlerimiz ve temin ettiğimiz hibelerle karşılama noktasında yoğun bir çalışma içerisine girdik. Bu çerçevede, ilk etapta 1 megavat gücünde elektrik üretecek santralin kurulum çalışmaları başlatıldı, 15 güne kadar üretime başlıyoruz ve Bayramdan sonra da inşallah açılışını yapıyoruz. Bu tesisin hemen yanında da yine 5 megavatlık yeni bir GES'in kurulum çalışmalarına da başladık" ifadelerini kullandı.

Kuyuönü Mezarlığı karşısı MASKİ deposu ve su ambarı alanında inşaatı devam eden Hidro Elektrik Santralı (HES) Tesisinin de Ağustos ayı sonu itibariyle üretime başlayacağına dikkat çeken Başkan Gürkan, "Şu anda incelemede bulunduğumuz 1 Megavatlık GES olsun ve gerekse hemen yanı başında kurulumu başlayan 5 megavatlik GES sayesinde belediyemizin ve şirketlerimizin elektrik giderlerinin kendi imkan ve gayretlerimizle üretilmesi noktasında yoğun bir çaba içerisinde olduk. Bunların hepsi faaliyete geçtiğinde Malatya Büyükşehir Belediyesi ve bağlı kuruluşları elektrik alan değil, elektrik satan bir kurum ve kuruluş hüviyetine bürünecektir.

Sadece buradaki 1 megavat ve artı 5 megavatlik GES'lerin ötesinde ayrı bir çalışma başlattık; özellikle arıtılan suyun baraja deşarjı sırasında oradaki yükseklik kot miktarını, akışkanlık hızı ve basıncı temin ettiğimiz takdirde bir bu kadar enerjiyi de orada üretmeyi düşünüyoruz. Böylece Atıksu Arıtma Tesisinin enerji ihtiyacı karşılandığı gibi diğer birimlerin de elektrik ihtiyacının da sadece burada yaptığımız çalışmalarla gerçekleştirileceğini ifade etmek istiyorum" dedi.

Başkan Gürkan, mevcut yatırımların yanı sıra diğer yerlerde de yurt dışı hibe kaynaklarının temin edilerek, başka GES santrallerinin kurulması için ilgili ekiplerin yoğun bir çalışma içerisinde olduklarını belirtti. - MALATYA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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