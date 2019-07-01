Malatya'da, İlyas Yalçıntaş konseri

Malatya'da, bu yıl 25'incisi düzenlenen Yeşilyurt Kültür, Kiraz ve Spor Festivalinin davetlisi olarak kente gelen İlyas Yalçıntaş, sevenleriyle buluştu.

Malatya Büyükşehir Belediyesi'nin yan tarafında bulunan fuar alanında 25'ncisi düzenlenen Yeşilyurt Kültür, Kiraz ve Spor Festivali etkinlikleri kapsamında İlyas Yalçıntaş, konserine büyük ilgi gösteren Malatyalılara keyifli anlar yaşattı. Sahnedeki hareketli performansı ve söylediği şarkılarla sevenlerine doyumsuz bir konser yaşatan genç sanatçının şarkılarına katılanlar hep bir ağızdan eşlik etti. Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'ın daveti üzerine kente gelen İlyas Yalçıntaş, hareketli ve duygusal şarkılarını seslendirdi. Yalçıntaş, ilk kez geldiği Malatya'da karşılaştığı ilgiden mutlu olduğunu söyledi. Konser sonunda Yalçıntaş'a, Yeşilyurt Kaymakamı Turgay Gülenç ve Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar tarafından Evkur Yeni Malatyaspor ve Yeşilyurt Belediyespor forması ile kayısı ve kiraz hediye edildi.

Kaynak: DHA