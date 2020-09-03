Malatya'da düğünlere Kovid-19 kısıtlaması Malatya'da yeni tip korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında düğünler 1 saatte bitirilecek.

Malatya'da yeni tip korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında düğünler 1 saatte bitirilecek.

Malatya Valiliği, korona virüs tedbirleri kapsamında kent genelindeki düğün, sünnet düğünü, kına gecesi, nişan ve benzeri etkinliklere cuma gününden itibaren müsaade edilmeyeceğini, nikah merasimi şeklinde yapılabilecek olan düğünler ile nikahların en fazla 1 saat süre içerisinde tamamlanmasına karar verildiğini duyurdu.

Malatya Valiliği'nce yapılan yazılı açıklamada İl Hıfzıssıhha Kurulunun, düğün, nişan, nikah, kına gecesi ve sünnet ve organizasyonlarındaki önlemlerle ilgili bazı yeni kararlar aldığı belirtildi.

Bu kapsamda, " 04.09.2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere: Sokak/köy düğünü, sünnet düğünü, kına gecesi, nişan vb. etkinliklere müsaade edilmemesine, Ancak nikah merasimi şeklinde yapılabilecek olan düğünler ile nikahların en fazla 1 saat süre içerisinde tamamlanmasının sağlanmasına, Nikah merasimi şeklinde düğün veya nikah yapılacak düğün salonlarında, sandalye/koltuk düzeninin fiziki mesafe koşullarına uygun ve dans/oyun pisti/alanlarını da kapatacak şekilde oluşturulmasına, Nikah merasimi şeklinde yapılacak düğünler ile nikahlarda oyun oynanması/dans edilmesine ve toplu yemek verilmesi de dahil olmak üzere her türlü yiyecek-içecek servisi/ikramı (paketli su servisi hariç) yapılmasına hiçbir şekilde müsaade edilmemesine, Gelinle damadın birinci ve ikinci derece yakını olmayan 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile 15 yaş altı çocukların düğünlere ve nikah törenlerine katılmasının yasaklanmasına, Nikah merasimi şeklinde yapılacak düğün veya nikah törenlerine en az bir kamu görevlisinin (kolluk, zabıta vb.) görevlendirilmesinin sağlanarak denetim faaliyetlerine ağırlık verilmesine, İçerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra nikah merasimi şeklindeki düğün ve nikahlarda, bu İl Umumi Hıfzıssıhha kararı ile düzenlenen hususlar dışında İl Umumi Hıfzıssıhha kurulunun ilgili diğer kararları ile Sağlık Bakanlığı Covid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde yer alan tüm kural ve tedbirlere eksiksiz riayet edilmesine, belirtilen karara uymayanlar hakkında 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi uyarınca idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanun'un ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına, karar verilmiştir" - MALATYA

Kaynak: İHA