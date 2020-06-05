Malatya'da 5.0 büyüklüğünde deprem (3) ELAZIĞ'DA, CANLI YAYINDA DEPREM ANLARIMalatya'da meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki deprem Elazığ'da yerel bir televizyonun canlı yayınına da yansıdı.

ELAZIĞ'DA, CANLI YAYINDA DEPREM ANLARI

Malatya'da meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki deprem Elazığ'da yerel bir televizyonun canlı yayınına da yansıdı. Kentte yayın yapan kanalda Psikiyatrist Ömer Deniz'in canlı yayında olduğu sırada, Malatya'nın Pötürge ilçesinde 5.0 büyüklüğündeki deprem meydana geldi. Psikiyatrist Deniz, izleyicilere deprem olduğunu anlatarak, 24 Ocak'ta meydana gelen 6.8'lik depremi de hatırlattı.

Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ,

Kaynak: DHA