Mahmutbey-Bahçeşehir-Esenyurt Metrosunda çalışmalar başladı
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Mahmutbey-Bahçeşehir-Esenyurt Metrosunda çalışmalar başladı

Mahmutbey-Bahçeşehir-Esenyurt Metrosunda çalışmalar başladı
Anadolu Ajansı / Mücahit Türetken - Haberler | Güncel

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından ihalesi 2017'de yapılan Mahmutbey-Bahçeşehir-Esenyurt Metrosunun inşaat çalışmaları başlatıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından ihalesi 2017'de yapılan Mahmutbey-Bahçeşehir-Esenyurt Metrosunun inşaat çalışmaları başlatıldı.

Küçükçekmece, Bağcılar, Başakşehir ve Esenyurt ilçelerine hizmet verecek olan metronun kazı çalışmalarının başlaması dolayısıyla Bağcılar şantiyesinde tören düzenlendi.

Törende konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, metronun Mahmutbey-Kanuni Sultan Süleyman Hastanesi durakları arasındaki 7 kilometrelik ilk etabını 2024 yılında hizmete alacaklarını söyledi.

Kabataş'a uzatma çalışmaları sürdürülen Mecidiyeköy-Mahmutbey Metrosunun devamı olacak proje tamamlandığında Kabataş'tan Esenyurt'a kadar ulaşımın sağlanacağını ifade eden İmamoğlu, projeye ilişkin ilave finansman ihtiyaçları olduğunu belirtti.

İBB Meclisinden borçlanma onayı beklediklerini anlatan İmamoğlu, "Kentimizin yurt dışından finansman bulma kabiliyetinin önündeki her engeli kaldıran tutum ve davranış, milli davranıştır. Şehrimize kaynak temini noktasındaki yolumuzu açan bu davranışı, İBB Meclisinde bulunan bütün meclis üyelerimizden talep ediyoruz." diye konuştu.

İmamoğlu, daha sonra protokol üyeleri ile butona basarak inşaata harç döktü.

Törene, bazı CHP milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri, meclis üyeleri ve belediye bürokratları katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Türetken

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