: Mahir Ünal, Van'da çığ düşmesi sonucu şehit olan Deniz'in ailesini ziyaret etti - KAHRAMANMARAŞ

11.02.2020 17:05 | Son Güncelleme: 11.02.2020 17:07

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Van'ın Bahçesaray ilçesinde çığ düşmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Mesut Deniz'in Kahramanmaraş'taki ailesini ziyaret etti.

Rejim unsurlarınca İdlib'de gerçekleştirilen yoğun topçu ateşinde şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Fatih Saylak'ın cenaze törenine katılan Ünal, beraberinde Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı İhsan Selim Baydaş ile Van'ın Bahçesaray ilçesinde çığ düşmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Mesut Deniz'in, Türkoğlu ilçesine bağlı Avşarlı Mahallesi'ndeki babaevine gitti.

Taziye çadırında Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek'in okuduğu Kur'an-ı Kerim'in ardından AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç da dua okudu.

Ünal, şehidin babası Ali ve annesi Fatma Deniz'e başsağlığı dileğinde bulundu.

Ziyarete, Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, AK Parti İl Başkanı Ömer Oruç Bilal Debgici, Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş, Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay ile diğer ilgililer katıldı.

Kaynak: AA

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