Ünlü oyuncu Francisco San Martin hayatını kaybetti

Days Of Our Lives isimli dizide canlandırdığı Dario Hernandez karakteriyle tanınan başarılı oyuncu Francisco San Martin, hayata gözlerini yumdu.

39 yaşında hayatını kaybeden ünlü oyuncunun cansız bedeni Los Angeles'taki evinde bulundu. Yetkililer, oyuncunun intihar ettiği olasılığı üzerinde dururken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

"HUZUR İÇİNDE UYU"

Ölümüyle sevenlerini yasa boğan oyuncunun Days Of Our Lives dizisinde kız kardeşi rolünde yer alan Camila Banus, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Ne diyebilirim ki...Huzur içinde uyu arkadaşım... Seni çok, çok, çok seviyorum. Keşke sana daha fazla bunu söyleyebilseydim" ifadelerine yer verdi.

San Martin, ilk olarak 2011'de 'Days Of Our Lives' dizisinde bir hırsızı canlandırdı. Oyuncu ayrıca 2017'de 'The Bold And The Beautiful'da rol aldı.