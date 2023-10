Şirketleri kurşunlanan Engin ve Dilan Polat çiftinden ilk açıklama: Mağduruz, can güvenliğimiz yok

Gösterişli yaşamlarıyla gündemden düşmeyen Dilan Polat ve Engin Polat çifti 20 gündür kara para aklama ve vergi kaçakçılığı suçlamasıyla gündemde. Şirketlerine inceleme başlatılan çiftin bir gün arayla güzellik merkezlerine silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıların ardından açıklama yapan çift, mağdur olduklarını ve can güvenliklerinin kalmadığını belirtti.

DİLAN POLAT: MERKEZDEKİ KUZENİMİN KAFASINDAN KURŞUN GEÇTİ

Instagram hesabından ortak bir açıklama yapan çiftten Dilan Polat, "Günlerdir kendi sağlığımla ilgilenmeye çalışıyorum, çok ağrılarım var. Sosyal medyada bir grubun insanları yönlendirmesi sayesinde artık markamızı zarar uğratmaktan ziyade fiziki olarak saldırılar başladı. Saldırıya uğradık. Benim kuzenim bankoda otururken kafasının üzerinden kurşun geçti. Artık bu oluşturduğunuz grup bizim can güvenliğimizi etkiliyor. Kim yaptı, neden yaptı bilmiyoruz ama bizim can güvenliğimizi etkilemeye başladı. Biz bu durumdan çok mağduruz. Buralardan binlerce ekmek yiyen insan var. Bizim canlarımız var. Bunu yapmayın. İnsanları yanıltıp bize hedef gösteriyorsunuz, can yanıyor. Bu işlerin arkasında kimin olduğunu bilmiyoruz. Bizden ne istediniz? Bizim markalarımızı bitirmek için oyun oynanıyor. Sabah akşam yapılan paylaşımlardan sonra bizim yine dükkanımız kurşunlandı" dedi.

ENGİN POLAT: BİZİ BİTİRMEYE ÇALIŞIYORLAR

Şirketlerine ticari savaş açıldığını söyleyen Engin Polat ise şu ifadeleri kullandı: "Bunları sadece sosyal medya topluluğu değil yanlış, yanıltıcı ve hedef gösterici yapılan haberler de sağlıyor. Devletin yargı birimleri var, hakimleri, savcıları, inceleme birimleri var. Onlar zaten işini yapıyor. 20 gün önce uçak aldığıma dair çıkan haberlerin ardından olmadığımız şey kalmadı. Çok iftira atıldı. Bunları yapan insan dışarıda işinin başında. Bizi bitirmeye çalışıyorlar. Bu bir ticari savaş. Markamızı bitirme çalışmaları artarak devam ediyor. Önce itibardan vurmaya başladılar sonra devletin çeşitli kurumlarına ihbarlar yapıldı. Sosyal medyada bizi öne attılar sonra da fiziki saldırılar başladı. Bunlar markamızı bitirmeye yönelik büyük bir kurgu. Yapılan şeylere sırasıyla bakarsanız her şey çok iyi kurgulanmış. Biz konuşmadıkça daha çok yapmaya başladılar. Zamanı gelince yeni açıklamalarımız olacak."

DİLAN POLAT'IN MERKEZİNE SİLAHLI SALDIRI

Dilan Polat'a ait polikliniğe kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce önceki gece saatlerinde silahla ateş açıldı. Silahlı saldırıda kimse yara almadı. Polikliniğin dış cephesine çok sayıda kurşun isabet etti. Bazı camların kırıldığı ve kırılan camların siyah bir kaplamayla kapatıldığı görüldü. Polis ekipleri saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişileri arıyor.

ENGİN POLAT'IN MERKEZİ KURŞUNLANDI

Yaşananların ardından dün akşam 18.30 sıralarında da Engin Polat'a ait Ataşehir'deki güzellik merkezine silahlı saldırı düzenlendi. Merkezin camlarına çok sayıda kurşun isabet eden saldırıda can kaybı ve yaralanma meydana gelmezken işletmede maddi hasar oluştu. Saldırıyı gerçekleştiren kişilerin 2 kişi olduğu ve motosikletle gelerek işletmeye ateş açtığı iddia edildi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

NE OLMUŞTU?

Lüks harcamalarıyla tanınan Dilan Polat ile Engin Polat çiftinin kara para akladığı ve vergi kaçırdığı ileri sürülmüştü Çift, haklarında iddiaları kesin bir dille yalanlayarak şirketlerinin sık sık denetlendiğini söylemişti.

HUSUMETLİ OLDUKLARI BANU PARLAK'IN MEKANI KURŞUNLANDI

Dilan Polat ile 2 yıl önce tartışan güzellik merkezi sahibi Banu Parlak ise çiftin kendisini öldürtmek için tetikçi tutmaya çalıştığını ve can güvenliğinin olmadığını ileri sürmüştü. Polat çiftinin kendisini öldürmeyi öldürmeyi kabul etmeyen adamı kurşunlattığını ileri süren Parlak'ın olayların ardından Bahçeşehir'deki güzellik merkezi kurşunlanmıştı. Başlatılan soruşturmanın ardından Parlak'ın mekanını kurşunlayanlar dahil olmak üzere olayla ilgili 5 kişi tutuklanmıştı.

DİLAN POLAT'IN KARDEŞİ GÖZALTINA ALINDI

3 yıl önce uyuşturucu madde kullandığını itiraf eden Dilan Polat'ın kardeşi Sıla Doğu da görüntülerin ardından gözaltına alınmıştı. Evinde uyuşturucu madde bulunan Doğu, işlemlerin ardından serbest bırakılmıştı.