Seda Bakan'dan Flaş Hadise İtirafı!

2014 yılında müzisyen Ali Erel ile hayatını birleştiren Seda Bakan, ikinci kez anne olmaya hazırlanıyor.

6 aylık hamile olan oyuncu Seda Bakan, önceki akşam Etiler'de görüntülendi.

Hamilelik sürecinin güzel geçtiğini ifade eden Bakan, "Bir kızımız daha olacak. Leyla'ya kardeş geleceği için çok heyecanlıyız" dedi.

Snob Magazin, Hadise ile Mehmet Dinçerler'in 30 Nisan'da Çırağan Sarayı'nda evlendiğini duyurmuştu.

"EVET EVLENDİLER"

Hadise'nin yakın dostu olan Seda Bakan'a bu evlilik soruldu.

Güzel oyuncu Seda Bakan, "Evet, evlendiler" diyerek ani evliliği doğruladı.

SEDA BAKAN KİMDİR?

Seda Bakan, 10 Ekim 1985'de Gebze'de dünyaya geldi. Türk dizi ve sinema oyuncusudur.

Sakarya Üniversitesi Dış Ticaret Bölümü mezunudur. Özellikle Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi dizisindeki Eda rolüyle tanınmıştır. Kardeş Payı dizisindeki Feyyza rolüyle popülerliğini arttırmıştır.

TV8'de yayımlanan Yetenek Sizsiniz Türkiye programının 2016 ve 2017 sezonunda jüri üyeliği yapmıştır.

Oyuncu Seda Bakan, 4 Ekim 2014 tarihinde müzisyen Ali Erel ile evlenmiştir. Ağustos 2019'da kızları Leyla dünyaya gelmiştir.

Baba tarafından Boşnak, anne tarafından Selanik-Drama göçmeni kökenlidir.

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