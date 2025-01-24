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Rihanna'dan cesur pozlar! Kendi markası için objektif karşısına geçti

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Dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna, kendi markası Fenty'nin 2024 Valentine koleksiyonu için objektif karşısına geçti. Pembe saçları ve siyah korsesiyle dikkat çeken şarkıcı, gül yapraklarıyla kaplı zeminde cesur pozlar verdi.

Rihanna, kendi markası Fenty'nin 2024 Valentine koleksiyonu için cesur pozlar verdi. İç çamaşırı markası Savage X Fenty için verdiği pozlarda pembe saçları ve siyah korsesiyle dikkat çekti.

Gül yapraklarıyla kaplı zeminde poz veren Rihanna, transparan çoraplar ve kırmızı detaylı korse ile kombinini tamamladı. Pembe yay ve ok kullanan ünlü isim romantik bir atmosfer yarattı.

Rihanna, Fenty'nin 2024 Valentine Koleksiyonu İçin Kamera Karşısına Geçti

2020'den beri rapçi A$AP Rocky ile birlikte olan ve iki çocuk annesi olan Rihanna, 2018'de kurduğu Savage X Fenty markasıyla iç çamaşırı sektöründe büyük başarı yakaladı. Fenty şirketler grubunun bir parçası olan marka, şarkıcının güzellik ve cilt bakım markalarıyla birlikte 2.2 milyar sterlin değere ulaştı.

Şarkıcı, dokuz yıllık aranın ardından 2025'te yeni albümünü çıkarmaya hazırlanıyor. Geçtiğimiz günlerde New York'ta bir stüdyoya gece ziyareti gerçekleştiren Rihanna'nın son şarkısı "Lift Me Up", 2022'de yayınlanmıştı. Hayranları sabırsızlıkla yeni albümü bekliyor.

Rihanna, Fenty'nin 2024 Valentine Koleksiyonu İçin Kamera Karşısına Geçti

Rihanna'dan cesur pozlar! Kendi markası için objektif karşısına geçti
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