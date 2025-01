Mert Turak'tan tekelleşme değerlendirmesi: Hiç haberim yok

Kızıl Goncalar dizisinde Naim Efendi'ye hayat veren Mert Turak, yeni filminin galasında sektördeki tekelleşme iddialarıyla ilgili düşüncelerini dile getirdi.

Sektördeki tekelleşme iddiaları gündemdeki yerini korurken, birçok oyuncu konu hakkındaki deneyimlerini aktarmaya devam ediyor. Kızıl Goncalar dizisindeki performansıyla beğeni toplayan Mert Turak da Tete ve Masal Rüyalar Diyarı filminin galasında konuştu.

Turak, konuya ilişkin şunları söyledi:

"Aslında şuradan bakmak lazım her sene Güzel Sanatlar'dan ve Konservatuarlardan 200'e yakın oyuncu mezun oluyor. Menajerlere gidiyorlar menajerler de celebritylerle çalışıyorlar. Devlet tiyatrosu şehir tiyatrosu on yılda bir sınav açıyor. Bizim 200'e yakın hatta 200'ü geçen oyuncularımız sektörde oyunculuk dışında her şeyle ilgilenmek ve her şeyi yapmak zorunda kalıyorlar. Bence rekabete bakacaksak buradan bakmamız lazım. Oyuncularımızı ağırlayacak kadar tiyatromuz var mı? Oyuncular nerede iş bulacaklar. Bunlar çok önemli bence rekabete buradan bakmak lazım. Ben zorbalık yaşamadım. Şehir tiyatrolarında her akşam sahneye çıktığım için olabilir. Böyle şeyler yaşadıysam da arkamdan dönmüştür hiç haberim yoktur"