Hande Ünsal... ESKİ EŞ YENİ SEVGİLİ İLE TURLAMACA! - Haberler

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Hande Ünsal... ESKİ EŞ YENİ SEVGİLİ İLE TURLAMACA!

Magazinkolik - Magazin
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Hande Ünsal... ESKİ EŞ YENİ SEVGİLİ İLE TURLAMACA!

Şarkıcı Hande Ünsal, Sakiler grubunda yer alan sevgilisi Serkan Balkan ile ilk kez Maslak'ta görüntülendi. Ünsal, özel hayatı ve kariyeri hakkında konuştu.

Şarkıcı Hande Ünsaleski eşine bir şans daha verdiğini açıklayarak yeni sevgilim dediği Serkan Balkan ile 'Aydınlıkevler' adlı tiyatro oyununu izledi.

"İLİŞKİMİZ GÜZEL GİDİYOR"

Gösteri öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan ikiliden Hande Ünsal, "İlişkimiz güzel gidiyor, çok mutluyuz" dedi.

"GURUR DUYUYORUM"

Sakiler grubu, Serdar Ortaç'ın tribute albümünde 'Canıma Minnet' adlı şarkıyı yeniden yorumlamıştı.

Bu konuya değinen Ünsal, "Tebrik ediyorum, gerçekten çok beğendim.

Yaptıkları işlerle her zaman gurur duyuyorum" dedi.

Serkan Balkan ise, "Hande bizim en büyük destekçimiz." şeklinde konuştu.

Hande Ünsal, Serdar Ortaç'ın tribute albümünde 'Sana Değmez' adlı şarkıyı seslendirdi.

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