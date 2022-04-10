Gülben Ergen... ŞOK SORU; "LEZBİYEN MİSİN?"
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Gülben Ergen, sosyal medya hesabı üzerinden takipçilerinin sorularını yanıtlamayı sürdürüyor. Daha önce bakirelikle ilgili, "Önemli olan iyi insan olmak" diyen Ergen, bu kez de bir takipçisinin "Eşcinsel misin?" sorusuna ilginç ama kısa bir yanıt verdi.
Ünlü isimler son dönemde, Instagram hesabı üzerinden takipçilerinden gelen soruları yanıtlıyor. Bu uygulamayı sık sık devreye sokan isimlerden biri de Gülben Ergen. Daha önce bakirelik sözleriyle olay yaratan Ergen, bu sefer de bir takipçisinin eşcinsellikle ilgili sorusunu yanıtladı.
"EŞCİNSEL MİSİN?" DİYE SORDULAR
Gülben Ergen'e gelen sorular arasında "Eşcinsel misin?" sorunu öne çıktı. Ergen bu soruyu pas geçmedi. Ergen soruya "Yo değilim" yanıtını verince gündem oldu. Ünlü şarkıcının yanıtı sosyal medyada "Ciddi ciddi yanıt vermiş" denilerek paylaşıldı.
BAKİRELİK ÇIKIŞI DİKKAT ÇEKMİŞTİ
Ergen daha önce de "Bakirelik önemli mi?" sorusuna "İyi insan olmak önemli" yanıtını verdi.
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