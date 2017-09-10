Süper Lig'in 4. haftasında Teleset Mobilya Akhisarspor'u 3-0 yenen Bursaspor'un teknik direktör Paul Le Guen, performans ve sonuçtan mutlu olduklarını söyledi.



Le Guen, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, bu akşamki performanslarını ve alınan sonucu överek, "İyi bir takıma karşı oynayacağımızın bilincinde sahaya çıktık. İyi bir performans ortaya koyduğumuzu ve bundan mutlu olduğumu söyleyebilirim." dedi.



Saha zemininin iyi olmasının da oyunu etkilendiğini dile getiren Le Guen, "Bu durum rakibe de daha fazla topla oynama fırsatı veriyor. Herkes için iyi sahada oynamak güzel bir şey. Sahada emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Sahanın iyi olmasının şov açısından, oyunun güzelliği açısından önemli olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.



Teleset Mobilya Akhisarspor cephesi



Teleset Mobilya Akhisarspor Teknik Direktörü Okan Buruk, ilk maçlara bakıldığında bu müsabakaya iyi oyun oynamak için çıktıklarını dile getirdi.



Karşılaşmanın ilk devresinde maça hazır olmadıklarını net bir şekilde gördüklerini vurgulayan Buruk, şöyle konuştu:



"Rakip kaleye çok rahat geçişler vardı ama sonunu getiremedik. Yaptığımız hatalarla rakibe galibiyet fırsatı verdik. Hakemin vermediği çok net penaltı vardı. Burada muhteşem bir taraftar ve atmosfer var. Hakemlerin korkması ve oyuncularımızın kendi kalitelerinin altına düşmesiyle Bursaspor'un 3-0'lık galibiyeti ortaya çıktı. Golü bulduktan sonra daha akıllı oynadılar. Kaybettiğimiz için üzüntülüyüz. İyi oyunumuzu devam ettireceğiz. Sahada ne yaptığını bilen bir takım olarak devam edeceğiz."