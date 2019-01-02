Lösemili Çocuklara Destek İçin Bir Araya Geldiler

Bitlis Beşminare Düşünce Akademisi, lösemili çocuklar için destek çağrısında bulundu.

İstanbul'ta bir araya gelen Bitlis sivil toplum örgütlerinin temsilcileri lösemili çocuklara destek kampanyası başlattı.

Beşminare Düşünce Akademisi Başkanı Serdar Durer, Öykü Arin gibi kök hücre bekleyen çok sayıda çocuk olduğunu söyledi.

Durer, "Lütfen bu çocuklarımız için ilik donörü olalım. Bir umut da bizler olabiliriz. Kan vererek, ilik donörü olarak sadece lösemili çocuklarımıza değil, her yaştan tüm lösemililere umut olabiliriz." dedi.

Kaynak: AA