Lösemili çocuklar BJK-TS maçında maske atacak

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (DHA) - Maskemi atarım hayallerime koşarım sloganı ile 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası'nı kutlayan Lösev, maskesine atan bir grup iyileşen çocuk ve gencinin hayali olan BJK- TS maçını statta izleyecek.

LÖSEV Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı'nın tüm Türkiye'ye armağan ettiği ve belirli günler ve haftalar olarak kutlanan 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası'nda, her yıl lösemi hastalığı ile mücadele eden çocuklara destek ve lösemiye karşı farkındalık oluşturmak için bir dizi etkinlikler düzenliyor. Bu yıl tüm Türkiye'de farkındalığın sloganı "Her şey Lösemili bir Çocuğun Hayali ile başladı. Maskemi Atarım Hayallerime Koşarım" oldu.

Süper Lig'in 12. haftasında Vodafone Park'ta oynanacak olan Beşiktaş-Trazonspor müsabakasında bulunacak 12 ile 21 arasında değişen temsili 10 lösemiden iyileşen çocuk ve genç statta yerlerini alacak. Maç öncesi yapılacak anons eşliğinde statta düzenlenecek maske atma etkinliği ile tedavisi devam eden on binlerce çocuğa umut mesajı gönderilecek. Stat etrafındaki dijital ekranlarda yer alan LÖSEV görselleri ile farkındalık oluşturulacağı gibi maç öncesi futbolcular İstiklal Marşını turuncu maskeleri ile okuyacak ve antrenmanlarını da LÖSEV tişörtü ile gerçekleştirecek.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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