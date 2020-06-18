Londra'da eski Başbakan Churchill'in heykelinin koruması kaldırıldı
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Londra'da eski Başbakan Churchill'in heykelinin koruması kaldırıldı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Londra ziyareti öncesi, ırkçılık karşıtı göstericilerin zarar verdiği İngiltere'nin eski Başbakanı Winston Churchill'in heykelinin koruması kaldırıldı.

Londra'da eski Başbakan Churchill'in heykelinin koruması kaldırıldı
18.06.2020 01:21 | Son Güncelleme: 18.06.2020 01:40

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Londra ziyareti öncesi, ırkçılık karşıtı göstericilerin zarar verdiği İngiltere'nin eski Başbakanı Winston Churchill'in heykelinin koruması kaldırıldı.

Churchill'in Parlamento Meydanı'nda bulunan heykelini çevreleyen metal plakalar, akşam saatlerinde sökülmeye başlandı. Yaklaşık 4 saat süren çalışmanın ardından metal plakaların yanı sıra kurulan iskele de tamamen kaldırıldı. Irkçılık karşıtı göstericilerin "Churchill bir ırkçıydı" yazdığı heykelin kaidesi ise siyah bir brandayla kapatıldı. Daha önce temizlenmesine rağmen hala okunabilen yazının tamamen silineceği öğrenildi.

Londra Belediye Başkanı Sadık Han, heykelin korumasının kaldırılmasının Macron'un Londra ziyareti dolaysıyla yapıldığını belirtti.

Macron, eski Fransa Cumhurbaşkanı Charles de Gaulle'ün Almanya işgali altındaki Fransa'ya seslendiği ünlü radyo konuşmasının 80. yıl dönümü dolaysıyla İngiltere'ye bugün bir ziyaret gerçekleştirecek.

Macron, ziyaretinde Başbakan Boris Johnson'ın yanı sıra Galler Prensi Charles ile de görüşecek.

Heykeller hedefte

İngiltere'de önceki hafta başlayan ırkçılık karşıtı gösteriler sırasında Bristol kentindeki köle taciri Edward Colston'ın heykeli devrilip denize atılmış, Londra'da da köle taciri Robert Milligan'ın heykeli yetkililerce kaldırılmıştı.

Ayrıca izci teşkilatının kurucusu Robert Baden-Powell'ın heykelinin geçici olarak kaldırılmasına karar verilmişti.

Irkçı ifadeleri olan eski Başbakan Winston Churchill'in Londra'daki heykeline de zarar verilmişti. Bunun üzerine Churchill heykeli dahil birçok heykel ve anıt metal plakalarla kapatılarak koruma altına alınmıştı.

Irkçılık karşıtı aktivistler, ülkenin köle ticareti ve sömürgeci tarihiyle bağlantılı heykellerin kaldırılmasını talep ediyor.

Churchill'in ırkçı ifadeleri

Beyaz ırkın daha üstün olduğunu savunan Churchill, Hintler için "Hayvan gibi bir dine sahip, hayvan gibi bir halk." demişti.

Winston Churchill, "gelişmemiş ırk" olarak tanımladığı Kürtler ve Afganlar için de "Gaz kullanımı hakkındaki bu alçak gönüllülüğü anlayamıyorum. Medeni olmayan kabilelere karşı zehirli gaz kullanmayı güçlü bir şekilde destekliyorum." ifadesini kullanmıştı.

1. Dünya Savaşı'nda Osmanlı askerlerine karşı da hardal gazı kullanılmasını isteyen Churchill'in, 1943'te Bengal'de 3-10 milyon kişinin ölmesine neden olan kıtlıkta da sorumluluğu bulunduğu belirtiliyor.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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