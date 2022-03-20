İngiltere'nin başkenti Londra'da ırkçılık karşıtı düzenlenen protestoya binlerce kişi katıldı.

İngiltere'nin başkenti Londra'da ırkçılık karşıtı protesto düzenlendi. İngiltere'de Devlet televizyonu olan BBC binasının önünde buluşan binlerce protestocu, İngiltere parlamento binasına kadar yürüdü. Yaklaşık 2 buçuk saat süren yürüyüş sırasında İngiltere Polis Teşkilatından birçok görevli, güvenliği sağlamak için göstericilere yürüyüş çemberi oluşturdu. Irkçılık karşıtı pankartlarla yürüyüşe başlayan grup, Ukrayna'da yaşanan olayları da protesto ederek, ırkçılığa ve ayrımcılığa karşı sloganlar attı. Protestocular, Londra'da bulunan Başbakanlık Ofisi'nin önünden geçerken de Başbakan Boris Johnson ve heyetine tepkilerini slogan atarak gösterdi.