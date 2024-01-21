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FIFA Başkanı ırkçılık yapan takımların hükmen mağlup sayılmasını istiyor

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FIFA Başkanı Gianni Infantino, ırkçı tezahürat yapan takımların hükmen mağlup sayılması gerektiğini savundu. Infantino'nun bu çıkışı, İtalya ve İngiltere'deki maçlardaki ırkçı olaylar sonrası geldi.

FIFA Başkanı Gianni Infantino, taraftarları ırkçı tezahürat yapan takımların hükmen mağlup sayılması gerektiğini savundu.

Infantino’nun bu çıkışı, Cumartesi günü İtalya’da ve İngiltere’de oynanan maçlardaki olaylar sonrası geldi.

AC Milan’ın Udinese’yi yendiği maçta Milan kalecisi Mike Maignan'a yapılan ırkçı taciz nedeniyle karşılaşma bir süre durdu.

Maçın 33. dakikasında saha kenarına yürüyen Maignan'a takım arkadaşları sarılarak destek verdi.

Fransa milli takımının da kalecisi olan Maignan karşılaşma sonunda yaptığı açıklamada bir grup taraftarın maymun sesleri çıkararak kendisini taciz ettiğini söyledi.

Benzer olay İngiltere’de Sheffield Wednesday - Coventry maçında da yaşandı.

Coventry’nin Jamaikalı oyuncusu Kasey Palmer, bir grup taraftarın maymun sesleri çıkararak kendisini taciz ettiğini söyledi.

Maç sonunda sosyal medya hesabından tepkisini ortaya koyan Palmer, “Ne kadar uğraşırsak uğraşalım, bir yere varamıyoruz” mesajını verdi.

Bu gelişmeler sonrası FIFA Başkanı Infantino, X üzerinden yapılan bir paylaşımla, sert cezaların getirilmesi gerektiğini açıkladı.

Infantino, “Üç aşamalı sürecin (maçın durması, ikinci kez durması ve tatil edilmesi) yanı sıra, taraftarları ırkçılık yaparak maçın tatil edilmesine neden olan takımı hükmen yenik saymalıyız” önerisini getirdi.

İtalyan futbol yöneticisi şu mesajları veriyor:

"Cumartesi günü Udinese ve Sheffield'da meydana gelen olaylar tamamıyla iğrenç ve kesinlikle kabul edilemez.

“Yeni nesillerin bunun futbolda ya da toplumda yeri olmadığını anlaması için okullardaki eğitimden başlayarak ilgili tüm paydaşların harekete geçmesine ihtiyacımız var."

Maignan ne söyledi?

28 yaşındaki kaleci karşılaşma sonunda, Milan TV’ye aptığı açıklamada, "Futbol dünyasında bunun olmaması gerekiyor, ancak ne yazık ki yıllardır bu tekrarlanıyor" dedi.

Maignan şöyle konuştu:

"Bunca kamera ve cezai yaptırım var. Bazı şeyleri değiştirmek için bir şeyler yapılmalı.

"Hepimiz tepki vermeliyiz, bir şeyler yapmalıyız çünkü bu şekilde futbol oynayamayız.”

Milano şehrinin diğer takımı Inter de Maignan'ı açıkça destekledi ve "her türlü ırkçılığın kınadıklarını” duyurdu.

Fransız forvet Kylian Mbappe de “Artık yeter" mesajını paylaştı.

İngiltere ve Arsenal’in efsane isimlerinden Ian Wright da "dayanışmayı" alkışladı ve daha güçlü yaptırımlar çağrısında bulundu.

Ayrımcılık karşıtı sivil toplum kuruluşu Kick It Out da hem Palmer'a hem de Maignan'a destek verdi.

Açıklamada, "Sorumluları cezalandırmak otoritelerin ve kulüplerin elindedir, ancak kulüpler ırkçılığı önleyemiyorsa, onlar da sonuçlarına katlanmalı" mesajı ile hükmen mağlubiyet önerisine destek verildi.

BBC

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