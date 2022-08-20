Van Aanholt, Ümraniyespor maçı sonrası kendisine gelen ırkçı mesajı ifşaladı: Utanıyorum

Galatasaray'ın deplasmanda Ümraniyespor'u 1-0 yendiği maçın ardından sarı-kırmızılılarda Patrick Van Aanholt, sosyal medyada ırkçı bir mesaja maruz kaldı. Hollandalı futbolcu mesajı atan kişiyi ifşa ederken," Bu ırkçı yoruma karşı 2022 yılında yorum yapmaktan ben bile utanıyorum." dedi.

Süper Lig'in 3. haftasında Galatasaray, deplasmanda Ümraniyespor'u 1-0 yendi. Karşılaşmada performansı tartışma konusu olan Patrick van Aanholt, sosyal medyada ırkçı saldırıların hedefi oldu.

"ASLA GERİ ADIM ATMAYACAĞIM"

Hollandalı yıldız, ırkçı mesajı atan kişiyi ifşa ederken, "Bu ırkçı yoruma karşı 2022 yılında yorum yapmaktan ben bile utanıyorum. Takım için aslan gibi mücadele etmeye devam edeceğim. Asla geri adım atmayacağım" ifadelerini kullandı. Van Aanholt'a bu açıklamaları sonrası takım arkadaşları sosyal medyadan destek verdi.