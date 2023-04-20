Sessizliğini bozdu! Christophe Galtier'den ayrılık iddialarına net yanıt

Müslüman futbolculara ırkçılık yaptığı iddia edilen ve PSG'den gönderileceği gündeme gelen Christophe Galtier, gelecek sezon da Fransız devini çalıştırmak istediğini söyledi. Konuyla ilk kez açıklamalarda bulunan 56 yaşındaki çalıştırıcı, "Gelecek sezon da PSG'yi çalıştırmayı planlıyorum." dedi.

Fransız devi Paris Saint-Germain Teknik Direktörü Christophe Galtier, gelecek sezon da Fransız devini çalıştırmak istediğini söyledi.

"PSG'Yİ ÇALIŞTIRMAYI DÜŞÜNÜYORUM"

Christophe Galtier, ayrılık iddialarıyla ilgili sessizliğini bozdu. Deneyimli çalıştırıcı yaptığı açıklamada, "Campos ile birlikte gelecek sezon için kadronun yapısı, takımı geliştirmek ve oyunumuzu daha iyi hale getirmek için yapacağımız değişiklikler üzerinde çalışıyoruz. Gelecek sezon da PSG'yi çalıştırmayı planlıyorum." dedi.

"BİRÇOK OYUNCU PSG'YE GELMEK İSTİYOR"

Öte yandan lige verilen araya değinen Galtier, "Bu yılın sonuçları sezon sonunda özetlenecektir. Sezon ortasında bir Dünya Kupası arası verildi. Bunu unutmamalıyız. İki bölümlü bu sezonu iyi analiz etmemiz gerekiyor. Neler üzerinde çalışmamız gerektiğini, kadroyu nasıl geliştireceğimizi biliyoruz. İnanın birçok oyuncu PSG'ye gelmek istiyor." açıklamasını yaptı.

IRKÇILIK YAPTĞI İDDİA EDİLİMİŞTİ

Daha önce Nice'de çalışırken Müslüman ve siyahi oyuncularla ilgili ırkçı açıklamalar yaptığı iddia edilmiş, PSG'nin de yeni bir teknik direktör arayışına girdiği belirtilmişti.