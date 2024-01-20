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İtalya'da ırkçılık skandalı! Tezahüratları duyan futbolcu sahayı terk etti, maç durdu

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İtalya Serie A'da oynanan Udinese-Milan maçı, Milan kalecisi Mike Maignan'a yapılan ırkçı tezahüratlar nedeniyle durduruldu. Maçın 32. dakikasında Udinese tribünlerinden Maignan'a yapılan ırkçı tezahüratlar sonrası kaleci sahayı terk etti.

İtalya Serie A'da oynanan Udinese- Milan maçı, Milan kalecisi Mike Maignan'a yapılan ırkçı tezahüratlar nedeniyle durduruldu.

SAHAYI TERK ETTİ

Mücadelenin 32. dakikasında Udinese tribünlerinden Maignan'a yapılan ırkçı tezahüratlar sonrası Fransız kaleci eldivenlerini çıkarıp kaleyi terk etti ve soyunma odasına gitti.

5 DAKİKA SONRA GERİ DÖNDÜ

Milanlı oyuncular, Maignan'ı ikna etmek için soyunma odasına gitti. Yaklaşık 5 dakika sonra Maignan ikna oldu ve Milan takımı sahaya döndü. Oyun, Milan'ın sahaya dönmesi ile birlikte yeniden başladı.

İtalya'da ırkçılık skandalı! Tezahüratları duyan futbolcu sahayı terk etti, maç durdu

Kaynak: Haberler.com / Spor

İtalya Milan Spor Haberler

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Yorumlar (1)

Vedat Arman:

Medeni dediğiniz avrupanın gerçek yüzü.

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