İtalya'da ırkçılık skandalı! Tezahüratları duyan futbolcu sahayı terk etti, maç durdu
İtalya Serie A'da oynanan Udinese-Milan maçı, Milan kalecisi Mike Maignan'a yapılan ırkçı tezahüratlar nedeniyle durduruldu. Maçın 32. dakikasında Udinese tribünlerinden Maignan'a yapılan ırkçı tezahüratlar sonrası kaleci sahayı terk etti.
İtalya Serie A'da oynanan Udinese- Milan maçı, Milan kalecisi Mike Maignan'a yapılan ırkçı tezahüratlar nedeniyle durduruldu.
SAHAYI TERK ETTİ
Mücadelenin 32. dakikasında Udinese tribünlerinden Maignan'a yapılan ırkçı tezahüratlar sonrası Fransız kaleci eldivenlerini çıkarıp kaleyi terk etti ve soyunma odasına gitti.
5 DAKİKA SONRA GERİ DÖNDÜ
Milanlı oyuncular, Maignan'ı ikna etmek için soyunma odasına gitti. Yaklaşık 5 dakika sonra Maignan ikna oldu ve Milan takımı sahaya döndü. Oyun, Milan'ın sahaya dönmesi ile birlikte yeniden başladı.