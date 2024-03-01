Son günlerin en çok konuşulan şirketlerinden Tesla, bu sefer ortaya atılan ırkçılık iddialarıyla sarsıldı. İddialara göre, firmanın bazı fabrikalarında ırkçı olarak tanımlanabilecek davranışlar vuku bulmuştu.

Fremont fabrikasının bulunduğu California eyaletinin mahkemesi, şirketin özellikle siyahi çalışanlarının haklarını korumak için özen göstermediği ve onları ayrımcılık gibi yakışıksız davranışlardan sakınmadığı sonucuna vardı. Mahkeme yargıcı Noël Wise, ırkçılık olaylarının Tesla bünyesinde sıradan bir hal almış gibi göründüğünü ve bu duruma bir dur demenin vaktinin geldiğini düşünüyor. İşte tüm detaylar…

Tesla, ırkçılık suçlamasıyla çalkalanıyor!

Irkçı vakalar, ilk olarak Marcus Vaughn isimli bir çalışanın üretim departmanında yaşadığı ırkçılık olaylarından ötürü şirketi dava etmesiyle ortaya çıkmıştı. Vaughn'ın iddialarına göre, şirket çalışanları ırkçı kelimeleri sıkça kullanıyor, insan kaynakları da bu duruma sessiz kalıyordu.

Tesla yöneticileri ise bu suçlamaları şiddetle reddetmeye devam ediyor. İddiaların asılsız olduğunu savunan yöneticiler, temize çıkmak için haklarını sonuna kadar arayacaklarını belirtti. CEO Elon Musk'ın ise konuyla ilgili yapacağı açıklama merakla bekleniyor.

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Şu an kesin bir sonuca varılmayan davada Tesla suçlu bulunduğu takdirde ise, California Fremont fabrikasında çalışan yaklaşık 6 bin siyahi çalışanın dev bir tazminat talebinde bulunabileceği konuşuluyor. Benzer vakalarla son dönemde sık sık gündeme gelen şirketin, önümüzdeki günlerde bu olaylara karşı herhangi bir resmi önlem alıp almayacağı merak ediliyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Tesla ne yapabilir? Yanıtlarınızı aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle kolayca paylaşabilirsiniz. Görüşleriniz bizim için çok değerli.