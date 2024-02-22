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Google, Gemini insan görseli oluşturma servisini bir süreliğine durdurdu

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Google, yapay zeka servisi Gemini'nin insan görseli oluşturma özelliğine getirilen ırkçılık eleştirilerini kabul etti ve bu kategoriyi geçici olarak durdurma kararı aldı.

Google, Gemini insan görseli oluşturma servisini bir süreliğine durdurma kararı aldı. Gemini yapay zeka kullanıma açıldıktan kısa bir süre sonra büyük bir ilgi toplamaya başladı. Özellikle Google'ın yapay zeka servisi insan görseli oluşturmada gerçekçi çizgileri ile öne çıkıyordu. Ancak Gemini yapay zekanın komutları yanlış algıladığı ve ırkçı olduğuna dair eleştiriler sosyal medyada ortaya çıktı.

Google Gemini görsel oluşturma servisi ırkçı olabilir mi?

Google, bugün yaptığı ilk açıklamada Gemini insan görseli oluşturma servisine için getirilen ırkçılık eleştirilerini kabul etti. Bundan bir süre sonra ise Google, Gemini görsel servisinde insan oluşturma kategorisini bir süreliğine durdurma kararı aldı.

Sosyal medyada dünden beri Google Gemini yapay zeka servisi büyük eleştiriler alıyor. Buna göre Google'ın yapay zeka görsel oluşturma servisi özellikle insan yüzleri konusunda ırkçılığa varan hatalar yapıyor. Ancak ilginç olan bu ırkçılık siyahi insanlara karşı değil de beyazlara karşı yapılıyor.

Örnek olarak bir kullanıcı Gemini'ye 1820'lerde İskoçya'da doğan insanlar oluşturması istiyor. Ancak karşımıza çıkan sonuç oldukça şaşırtıcı.

Google's AI is a joke pic.twitter.com/TMhRdzIUwI

— Andrew Torba (@BasedTorba) February 20, 2024

Gemini'ye verilen bir diğer komut ise Viking görselleri oluşturması. Ancak aşağıda da gördüğünüz gibi Gemini tüm imajları İskandinav değil Siyahi, Asyalı ve Kızılderili olarak oluşturdu.

Google's Gemini AI cannot understand cultural and historical context, and has to play the 'diversity card' including changing white people (males in particular) to any other ethnic group or sex. pic.twitter.com/vXzLQUP0Ai

— Jean Easter (@JeanGardenLuv) February 21, 2024

Artan eleştiriler sonrası ise Google, X üzerinden yayınladığı açıklamada Gemini ile insan görseli oluşturma servisini bir süreliğine durdurma kararı aldı. Bu karar sonrası servisin yeniden açılacağı ise henüz bilinmiyor.

We're already working to address recent issues with Gemini's image generation feature. While we do this, we're going to pause the image generation of people and will re-release an improved version soon. https://t.co/SLxYPGoqOZ

— Google Communications (@Google_Comms) February 22, 2024

Açıklamaya bakılırsa zaman verilmemiş olsa da Google Gemini'nin görsel oluşturma servisinde önemli bir güncelleme yapacağa benziyor. Google, daha önce de servisin insan görsel oluşturma konusunda hatalar yaptığının farkında olduğunu açıkladı.

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Google Gemini'de yaşanan bu sorunun sebebi ise henüz bilinmiyor. Ancak sosyal medyada Google Gemini'nin fazlasıyla politik doğrucu olduğu eleştirileri var. Bu anlamda Google, ırkçılığa engel olmak isterken dozu fazla kaçırmış görünüyor.

Sizce Google, Gemini'nin insan görseli oluşturma servisini kapatmakla doğru bir karar mı aldı? Üretilen görseller ve Gemini hakkında görüş ve yorumlarınızı bekliyoruz.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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