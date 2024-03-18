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İtalya Milli Futbol Takımı, ırkçılık iddiasıyla oyuncuyu kadrodan çıkardı

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İtalya Futbol Federasyonu, Inter-Napoli maçında Juan Jesus'a ırkçı söylemlerde bulunduğu iddiası sebebiyle Francesco Acerbi'nin milli takım kadrosundan çıkarıldığını açıkladı.

İtalya Futbol Federasyonu, dün oynanan Inter-Napoli maçında Juan Jesus'a ırkçı söylemlerde bulunduğu iddiası sebebiyle Francesco Acerbi'nin milli takım kadrosundan çıkarıldığını ve yerine Gianluca Mancini'nin çağırıldığını açıkladı.

İtalya Milli Futbol Takımı, Almanya'da düzenlenecek EURO 2024 hazırlıkları kapsamında Amerika Birleşik Devletleri'nde 22 Mart Cuma günü Venezuela, 24 Mart Pazar günü ise Ekvador ile karşı karşıya gelecek. Söz konusu karşılaşmalar öncesi İtalya Futbol Federasyonu, dün oynanan Inter-Napoli müsabakasında Juan Jesus'a ırkçı söylemelerde bulunduğu iddia edilen Francesco Acerbi'nin milli takım kadrosundan çıkarıldığını ve bu oyuncunun yerine Gianluca Mancini'nin çağırıldığını duyurdu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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