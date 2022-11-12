ABD'de Azınlık Çocuklarının Yaşadığı Irkçılık Artıyor

Amerika Birleşik Devletleri'nin Teksas eyaletindeki Eagle Pass şehrinde bir Teksas Ulusal Muhafız askeri göçmenlerle konuşurken görülüyor, 24 Temmuz 2022. (Fotoğraf: Nick Wagner/Xinhua)

NEW YORK, 12 Kasım (Xinhua) -- Medical Xpress Perşembe günü, açık erişimli Journal of Osteopathic Medicine dergisinde yayınlanan yeni bir araştırmaya dayanarak, Amerika Birleşik Devletleri'nde azınlık gruplara mensup çocukların yaşadığı ırkçılığa ilişkin ebeveyn bildirimlerinin 2016 ile 2020 arasında 2,6 yüzde puan arttığını bildirdi.

Haberde, "En çok etkilenen grupların, 2020'de yüzde 15'lik bir oranla ırkçılık yaşadığı bildirilen Yerli ve Siyahi çocuklar oldukları" belirtildi.

Araştırmacılar, azınlık gruplarına mensup çocukların ebeveynleri tarafından bildirilen ırksal/etnik ayrımcılığın, 2016'da yüzde 6,7'den 2020'de yaklaşık yüzde 9,3'e yükseldiğini buldu. Yerli çocukların 2016'da yüzde 10,8'den 2020'de yüzde 15,7'ye kadar değişen yüksek oranlarda ayrımcılığa maruz kaldığı bildirildi.

Siyahi çocuklar için bu değerlerin 2018'de yüzde 9,69'dan 2020'de yüzde 15,04'e kadar değişkenlik gösterdiği belirtilen haberde, bu dönemde ayrımcılık yaşadığı bildirilen Asyalı, Hawaili veya Pasifik Adalı ve İspanyol çocukların oranının yüzde 4,4 ile yüzde 6,8 arasında olduğu kaydedildi.

Haberde, bu bulguların özellikle önemli olduğu, çünkü erken çocukluk döneminde ayrımcılığa maruz kalmanın sağlık üzerinde uzun vadeli sonuçlar doğurabilecek olumsuz bir olay olduğunun iyi bilindiği ifade edildi.