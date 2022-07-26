AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Usta, Esenler'de gençlerle bir araya geldi

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, tüm dünyada artan bir nefret söylemi, ayrımcılık ve ırkçılık olduğunu belirterek, "Biz gençlerimizin bu akıma kapılmamasını, tam tersine birlik beraberlik içerisinde kardeşçe, yıllardır yaşadığımız bu ülkemizde daha da birlik ve beraberlik içerisinde tekrar güçlü Türkiye olarak devam etmek istiyoruz." dedi.

Usta, partisinin İstanbul İl Başkanlığı tarafından başlatılan "Yüz Yüze 100 Gün Programı" kapsamında Esenler 15 Temmuz Millet Bahçesi'nde gençlerle bir araya geldi.

Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu ile AK Parti il ve ilçe teşkilatı temsilcileri ve üyelerinin katıldığı programda gençler canlı müzik eşliğinde eğlendi.

Etkinlikte gazetecilere açıklama yapan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, geçtiğimiz hafta Üsküdar'da gerçekleştirilen bir sokak röportajında kendisine yöneltilen ırkçı ve nefret içerikli sözlerle gündeme gelen 17 yaşındaki Suriyeli Ahmet Kanjo'nun da program vesilesiyle kendilerinin misafirleri olduğunu söyledi.

Tüm dünyada artan bir nefret söylemi, ayrımcılık ve ırkçılık olduğuna dikkati çeken Usta, "Hepimizin bu ülkede barış, huzur ve saygı içerisinde yaşadığımız bir ortamımız var. Bunu daha iyi geliştirmek ve güçlendirmek istiyoruz. Gençlerimizin bu meseleye sahip çıkmasını istiyoruz. Tüm dünyada maalesef artan bir nefret söylemi, ayrımcılık ve ırkçılık var. Biz gençlerimizin bu akıma kapılmamasını, tam tersine birlik beraberlik içerisinde kardeşçe, yıllardır yaşadığımız bu ülkemizde daha da birlik ve beraberlik içerisinde tekrar güçlü Türkiye olarak devam etmek istiyoruz." diye konuştu.

Usta, gençlerin birlik ve beraberlik için en önemli teminatları olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Onlara güveniyor ve inanıyoruz. Türkiye'de barışın, sevginin, merhametin ve gençlerin birlikteliğinin örneğini biz göstereceğiz. Bütün dünyaya savaşlara, nefret söylemlerine, ırkçılığa son, birlik ve beraberliğe, kardeşliğe, barışa ve merhamete varız' diye mesaj vermek istiyoruz."

Program, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta'nın gençlerin sorularını cevaplamasının ardından sona erdi.