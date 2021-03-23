Lise öğrencilerinin İstiklal Marşı'yla ilgili çektikleri kısa filme ödül
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Lise öğrencilerinin İstiklal Marşı'yla ilgili çektikleri kısa filme ödül

23.03.2021 15:47 | Son Güncelleme: 23.03.2021 15:51
Lise öğrencilerinin İstiklal Marşı'yla ilgili çektikleri kısa filme ödül

Amasya'da lise öğrencileri tarafından çekilen, İstiklal Marşı'nın kabulünü anlatan kısa film, İl Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen kısa film yarışmasında birinciliği elde etti.

Amasya'da lise öğrencileri tarafından çekilen, İstiklal Marşı'nın kabulünü anlatan kısa film, İl Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen kısa film yarışmasında birinciliği elde etti.

Amasya Macit Zeren Fen Lisesince hazırlanan proje kapsamında çekilen kısa filmde, gönüllü öğrenciler rol aldı.

Filmde, İstiklal Marşı'nın yazılışı ve 12 Mart 1921 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabulü konu edildi.

Kısa film, Milli Eğitim Müdürlüğünün düzenlediği kısa film yarışmasında birinciliği elde etti.

Okul Müdürü Ahmet Eren, yaptığı açıklamada, İstiklal Marşı'nın sadece bir şiir olmadığını, bu marşın işgal edilmiş vatan topraklarının işgalden kurtarılacağına dair inancın sonsuzluğunu gösteren bir destan olduğunu anlatmak için böyle bir kısa film çalışması yaptıklarını söyledi.

Bir video paylaşım sitesinde paylaşılan kısa film beğeni topladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Okur

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Meral Akşener Fahrettin Koca Devlet Bahçeli Bekir Pakdemirli
Magazin Binnur Kaya Demet Akalın Acun Ilıcalı Farah Zeynep Abdullah
Spor Ali Koç Ersun Yanal Ünal Karaman Rıza Çalımbay Hikmet Karaman
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Adana Samsun
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Lise öğrencilerinin İstiklal Marşı'yla ilgili çektikleri kısa filme ödül - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.3.2021 15:52:00. #1.16#
title