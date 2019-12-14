Lider Demir Grup Sivasspor, Fenerbahçe maçına hazır

14.12.2019 13:04 | Son Güncelleme: 14.12.2019 13:04

SÜPER Lig'de yarın Fenerbahçe ile karşılaşacak olan lider Demir Grup Sivasspor, maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüp tesislerinde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleri ve düz koşuyla başladı. Açma ve germe hareketlerinin ardından top kapma ve pas çalışması yapan kırmızı-beyazlı futbolcular, çift kale taktik çalışmayla idmanı tamamladı. Antrenmana, sakatlığı süren Serhiy Rybalka katılmadı. Hazırlıklarını tamamlayan kırmızı-beyazlı ekip kulüp tesislerinde kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.

Kaynak: DHA

Demir Grup Sivasspor ile Fenerbahçe arasında Yeni 4 Eylül Stadı'nda yarın saat 16.30'da oynanacak karşılaşmayı Ali Palabıyık yönetecek. Sivasspor'da sarı kart cezası bulunan Hakan Arslan karşılaşmada forma giyemeyecek.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Antrenmandan detaylar